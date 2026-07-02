Video: Pakar wasit menjelaskan... Mengapa tendangan penalti untuk Belgia melawan Senegal diberikan?

Tendangan penalti yang diperoleh tim nasional Belgia saat melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 memicu banyak kontroversi, setelah tim wasit harus melakukan peninjauan yang cukup lama melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR) sebelum mengambil keputusan akhir.

Dalam pertandingan yang dipimpin wasit Saeed Martinez, dengan bantuan wasit video Guillermo Pacheco Larios, proses peninjauan tayangan ulang memakan waktu sekitar 7 menit penuh, sebelum akhirnya tendangan penalti diberikan kepada tim Belgia.

Yuri Tielemans mencetak gol penentu kemenangan Belgia atas Senegal (3-2) dari tendangan penalti yang ia dapatkan sendiri pada masa tambahan waktu babak kedua, yang merupakan gol paling terlambat dalam sejarah Piala Dunia.

Tim Eropa ini pun lolos untuk menghadapi tuan rumah Amerika Serikat di babak 16 besar. Simak jadwal pertandingan tersebut serta jadwal pertandingan lainnya yang telah ditetapkan.

Apa yang terjadi?

Tielemans berlari mengejar umpan silang di dalam kotak penalti Senegal, sebelum terjatuh di lapangan akibat tekel dari gelandang Senegal, Lamine Camara.

Wasit awalnya tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, dan mengabaikan tuntutan para pemain Belgia untuk mendapatkan tendangan penalti.

Namun, wasit video (VAR) turun tangan dan meminta wasit utama untuk memeriksa tayangan ulang guna mengevaluasi kemungkinan adanya tendangan penalti untuk Belgia.

Ruang VAR membutuhkan waktu cukup lama untuk menganalisis rekaman tersebut, sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa Lamine Camara menendang Tielemans dari belakang tanpa menyentuh bola, sehingga merekomendasikan wasit untuk meninjau ulang rekaman melalui layar samping.

Setelah peninjauan yang berlangsung beberapa menit, wasit yakin telah terjadi pelanggaran dan memberikan tendangan penalti untuk tim Belgia.

Bek Senegal itu membuat dirinya sendiri dalam masalah

Sementara itu, mantan wasit Inggris Andy Davies mengatakan, “Keputusan ini akan terasa sangat kejam bagi tim Senegal, karena kontak yang dilakukan Lamine Kamara di bagian belakang kaki Tielemans sangat minim.”

Ia menambahkan, melalui jaringan ESPN Amerika, “Namun dari sudut pandang wasit, bek yang melakukan intervensi semacam itu tanpa menyentuh bola, lalu mengenai bagian belakang kaki penyerang, membahayakan dirinya sendiri untuk dikenai pelanggaran.”

Pakar asal Inggris itu menjelaskan bahwa begitu wasit memeriksa layar tinjauan, menjadi sulit baginya untuk tidak memberikan tendangan penalti, terutama karena cuplikan yang ditampilkan oleh wasit video menunjukkan adanya kontak yang jelas antara bek dan penyerang tanpa menyentuh bola.

Davies mengakhiri analisisnya terhadap adegan tersebut dengan mengatakan, “Namun demikian, mengingat standar ketat yang diterapkan dalam turnamen saat ini terkait penggunaan teknologi video, keputusan ini tetap termasuk dalam kategori kasus yang bisa saja diputuskan ke dua arah.”