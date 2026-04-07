Video: Pakar wasit menjawab... Apakah Al Ahly layak mendapat tendangan penalti saat melawan Ceramica Cleopatra?

Mantan wasit internasional, Mahmoud Al-Banna, memberikan pendapatnya mengenai insiden kontroversial dalam pertandingan Al-Ahly melawan Ceramica Cleopatra, pada Selasa malam ini, di Liga Mesir.

Al-Ahly terjerat hasil imbang 1-1 melawan Ceramica Cleopatra dalam pertandingan yang digelar hari Selasa ini di Stadion Al-Mokawloon Al-Arab, dalam rangka putaran pertama fase penentuan Liga Mesir.

Waktu tambahan menyaksikan kontroversi besar terkait keputusan wasit, setelah Al Ahly menuntut tendangan penalti akibat sentuhan tangan terhadap pemain Ceramica, yang memicu penggunaan teknologi video (VAR). Wasit pertandingan, Mahmoud Wafa, meninjau ulang insiden tersebut dan menegaskan tidak adanya pelanggaran yang layak mendapat penalti.

Keputusan tersebut memicu gelombang kemarahan, dan para pemain Al-Ahly menentang wasit dengan keras setelah peluit akhir dibunyikan, sehingga wasit harus keluar lapangan dengan pengawalan polisi.

Sementara itu, Mahmoud Al-Banna mengatakan melalui Modern mti TV bahwa wasit Mahmoud Wafa awalnya tidak menganggap ada pelanggaran, dan dia dipanggil oleh teknologi video untuk meninjau ulang permainan.

Dia melanjutkan: "Saya memperlihatkan kepada wasit sudut pandang dari belakang gawang, yang merupakan sudut pandang yang menyesatkan, yang tidak menentukan apakah tangan tersebut memperbesar tubuh atau tidak?"

Dia melanjutkan: "Sudut pandang yang paling jelas adalah sudut offside, yang menunjukkan bahwa pemain tersebut berusaha menghindari bola dengan menarik tangannya ke belakang, dan tangan tersebut tidak melakukan gerakan menyamping untuk memperbesar tubuh."

Mahmoud Al-Banna menyimpulkan: "Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memberikan tendangan penalti adalah benar, karena pemain berusaha menghindari sentuhan bola, dan di sini keputusan akhir wasit adalah benar."

