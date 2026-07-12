Video... Pakar wasit mengungkapnya: Dalam situasi ini, pertandingan Inggris melawan Norwegia harus diulang

Seorang pakar wasit menegaskan bahwa pertandingan antara Norwegia dan Inggris di perempat final Piala Dunia 2026 harus diulang jika terkonfirmasi apa yang terjadi selama pertandingan tersebut.

Para pemain Norwegia mengajukan protes kepada wasit asal Prancis, Clément Turpin, setelah gol yang dicetak oleh Jude Bellingham pada masa tambahan waktu babak pertama, yang membuat skor menjadi imbang 1-1 untuk Inggris di Stadion Hard Rock, Miami.

Rekaman tendangan gawang yang dilakukan kiper Orian Niland—yang menjadi awal serangan yang berujung pada gol Bellingham—menunjukkan bahwa lintasan bola tampak berubah secara tiba-tiba sebelum jatuh ke jalur gelandang Inggris, Elliot Anderson.

Menurut peraturan permainan, hal tersebut seharusnya mengakibatkan penghentian permainan dan dilanjutkan dengan tendangan bola, namun Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa sensor yang terpasang di dalam bola—teknologi yang sama yang digunakan untuk menganulir gol dalam kekalahan Kroasia melawan Portugal pada babak gugur sebelumnya di turnamen ini—menunjukkan tidak ada indikasi bahwa bola menyentuh kawat.

Sementara itu, pakar wasit Fahad Al-Mardasi, dalam pernyataan di televisi, mengatakan: “FIFA menjelaskan dalam pernyataannya bahwa sensor bola pada adegan gol Bellingham melawan Norwegia tidak mendeteksi adanya sentuhan pada jaring… Namun, jika ada gangguan pada sensor tersebut, pertandingan harus diulang.”

Ia melanjutkan: “Ini adalah situasi sulit yang tidak ingin kita lihat dalam pertandingan mana pun, tetapi jika sensor tersebut rusak, pertandingan harus diulang.”







