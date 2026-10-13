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Sang Pemimpin menang dengan dua gol

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Teknologi video menyelamatkan Al Sadd dari kemungkinan kebobolan gol ketiga dalam laga melawan Al Hilal, Selasa hari ini, di Liga Champions Asia Elite.

Pada menit ke-80, pemain Al Sadd Boualem Khoukhi membuang bola dari dalam kotak penalti timnya, namun kakinya mengenai kepala pemain Al Hilal, Theo Hernandez, yang kemudian terjatuh ke tanah.

Wasit asal Jepang Yusuke Araki menunjuk titik penalti, di tengah protes para pemain Al Sadd, dan setelah meninjau teknologi video, wasit membatalkan keputusan penalti tersebut.









Analis perwasitan surat kabar Al Jazirah, mantan wasit internasional Saad Al Kathiri, mengatakan: "Pembatalan penalti yang diberikan untuk penyerang Al Hilal pada menit ke-80 setelah peninjauan teknologi video adalah keputusan yang tepat."

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Ia menambahkan: "Bek Al Sadd berhasil memainkan bola sebelum terjadi kontak dengan penyerang, dan melanjutkan permainan adalah keputusan yang benar."

Perlu dicatat bahwa laga tersebut berakhir dengan kemenangan Al Hilal 2-0, melalui gol Ollie Watkins (menit ke-40) dan Ruben Neves (menit ke-65 dari titik penalti).







