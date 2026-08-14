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FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

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Video: Pakar menjawab, apakah gol pertama Al Hilal di Roshan berasal dari kesalahan wasit?

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
K. Benzema
Arab Saudi
Prancis

Karim Benzema mencetak gol pertama "sang pemimpin" di Liga Arab Saudi

Seorang pakar perwasitan mengungkap keabsahan gol pertama Al Hilal di Liga Roshn Saudi pada musim sepakbola 2026-2027, menghadapi Al Faisaly.

Al Hilal menghadapi Al Faisaly, tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn, pada Jumat malam, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan pertama kompetisi.

Penyerang asal Prancis, Karim Benzema, membuka keunggulan bagi Al Hilal pada menit ke-19, melalui tendangan penalti yang diberikan wasit setelah meninjau teknologi video, karena bola mengenai tangan bek Al Faisaly di dalam kotak penalti.

Mantan wasit Mesir, Mohamed Kamal Risha, mendukung keputusan wasit asal Spanyol, Jesus Gil, dengan menyatakan bahwa tendangan penalti yang diberikan untuk Al Hilal itu sah.

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Risha mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al Riyadhiah": "Pada menit ke-18, tendangan penalti yang sah untuk Al Hilal".

Ia menjelaskan: "Lengan Al Shinqiti, bek Al Faisaly, berada di luar batas tubuh dan membuatnya membesar, serta menghalangi jalur bola, sehingga wajib diberikan tendangan penalti".

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