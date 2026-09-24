Jerman gagal meraih kemenangan atas tuan rumah Belanda, pada Kamis malam ini, ketika tuan rumah berhasil merebut hasil imbang di menit-menit akhir (1-1), dalam laga pekan pertama UEFA Nations League, di Stadion Johan Cruyff Arena, Amsterdam.

Pertandingan ini menandai penampilan resmi pertama Jurgen Klopp sebagai kepala tim pelatih Die Mannschaft, sekaligus yang pertama pula bagi pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, bersama timnas Belanda.

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Teknologi video menganulir gol pembuka Belanda, pada menit ke-13, yang dicetak Virgil van Dijk lewat sundulan kepala, menyusul sebuah tendangan sudut.

Wasit asal Spanyol, Hernandez Hernandez, membatalkan pengesahan gol bintang Liverpool itu, setelah kembali meninjau teknologi video, di mana ia menilai bahwa penyerang Belanda, Brian Brobbey, menghalangi kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen sebelum van Dijk menyepak bola.

Pada menit ke-32, Felix Nmecha membawa Jerman unggul, memicu protes keras dari para pemain Belanda.





Penyerang Belanda, Brian Brobbey, mengalami cedera, dan rekan-rekannya meminta para pemain Jerman untuk membuang bola agar ia bisa ditangani, tetapi tim tamu menolak dan terus bermain, hingga akhirnya bola sampai di depan Nmecha usai upaya dari Adeyemi, dan pemain Borussia Dortmund itu pun langsung menceploskannya ke gawang Belanda.

Tuan rumah memprotes keras tindakan para pemain Jerman usai gol tersebut, dan terjadi keributan antara kedua belah pihak, namun wasit tetap pada keputusannya.

Pada babak kedua, timnas Belanda menekan dengan gencar dan menyia-nyiakan banyak peluang, di tengah tampil gemilangnya kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen.

Namun pemain muda, Ruben van Bommel, memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Serge Gnabry dalam menguasai bola, lalu melaju melepaskan umpan silang matang kepada Cody Gakpo, yang menggetarkan gawang tim tamu dengan sentuhan langsung tanpa menyentuh tanah, menyamakan kedudukan pada menit ke-(90+2).

Timnas Belanda melanjutkan tekanannya setelah gol penyama itu, dan nyaris mencetak gol kemenangan, sebelum wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan (1-1).











