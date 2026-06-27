Video: Pada malam bersejarahnya... Penampilan luar biasa lainnya dari Mohammed Al-Owais di Piala Dunia

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, menjadi bintang dalam sebuah aksi luar biasa saat pertandingan melawan Cape Verde di Piala Dunia 2026, setelah berhasil menggagalkan serangan berbahaya dengan gemilang.

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan Cape Verde, hari Sabtu ini, di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-74 pertandingan, tim nasional Cape Verde nyaris mencetak gol pertama, setelah salah satu pemainnya berhadapan satu lawan satu dengan gawang Muhammad Al-Owais.

Meskipun situasi satu lawan satu itu terjadi di depan kotak penalti, Al-Owais berhasil menyelamatkan bola dengan gemilang, setelah melemparkan tubuhnya ke arah pemain tersebut, sehingga bola membenturnya dan berujung pada tendangan sudut.

Segera setelah bola keluar, sejumlah pemain timnas Saudi menghampiri kiper veteran tersebut untuk memberi selamat atas penyelamatan bersejarah ini, yang menyelamatkan mereka dari kebobolan gol pertama.

Al-Owais terus menunjukkan penampilan gemilang bersama timnas Saudi di Piala Dunia kali ini, setelah melakukan 9 penyelamatan saat menghadapi Uruguay di babak pertama, dan 4 penyelamatan di pertandingan kedua melawan Spanyol, meskipun timnya kalah 0-4.

Perlu dicatat bahwa Al-Owais menjalani malam bersejarah, di mana ia memainkan pertandingan ketujuhnya bersama timnas Saudi di Piala Dunia, sehingga menjadi kiper dengan penampilan terbanyak kedua bersama “Al-Akhdar” di ajang tersebut, setelah Mohammed Al-Deayea (10), dan keenam secara keseluruhan.