Video: Orang yang memutuskan untuk membatalkan pemecatan Balojon melarikan diri tanpa berkata apa-apa dalam penampilan pertamanya

Mohamed Al-Kamali, Ketua Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menolak menjawab pertanyaan wartawan mengenai pencabutan kartu merah yang diterima Folarin Balagun, penyerang tim nasional Amerika Serikat, yang memungkinkannya bermain melawan Belgia di babak 16 besar.

Investigasi jurnalistik asal Inggris mengungkap detail mengejutkan terkait keputusan FIFA yang kontroversial untuk mencabut skorsing penyerang AS, Fularin Balogun, dan menegaskan bahwa hanya satu pejabat yang mengambil keputusan tersebut tanpa melibatkan anggota Komite Disiplin lainnya.

Surat kabar Inggris “The Times” menerbitkan informasi yang menyebutkan bahwa Mohamed El Kamali-lah yang secara sepihak memutuskan untuk mencabut skorsing pemain Monaco tersebut, meskipun komite yang beranggotakan 18 orang telah mengadakan rapat untuk membahas pengusirannya saat melawan Bosnia dan Herzegovina.

Al-Kamali muncul dalam video yang direkam oleh Dan Rowan, koresponden "BBC", di depan Stadion Hard Rock di Miami, di mana ia mengabaikan pertanyaan-pertanyaan dan terus berjalan tanpa memberikan komentar.

Saat mencoba menghentikannya, Rowan berkata: “Tuan Al-Kamali… Bisakah kami menanyakan soal penangguhan hukuman Balugun? Apakah Presiden FIFA meminta Anda untuk menangguhkan hukuman tersebut? Bisakah Anda memberi tahu kami sesuatu mengenai penangguhan ini? Atau mengenai alasan Jarell Kwansa diskors selama dua pertandingan? Apakah Anda memiliki komentar mengenai cara media meliput masalah ini?”

Namun, Al-Kamali tidak memberikan pernyataan apa pun dan tetap diam seribu bahasa. Meskipun demikian, keputusan pembatalan kartu merah Balojon tetap menjadi peristiwa paling menonjol di babak gugur. Setelah Amerika Serikat kalah 4-1 dari Belgia di Seattle, keputusan FIFA untuk membatalkan kartu merah yang diterima pemain tersebut saat melawan Bosnia dan Herzegovina mengejutkan para penggemar di seluruh dunia.

Laporan-laporan selanjutnya mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menekan FIFA untuk membatalkan hukuman skorsing satu pertandingan tersebut, sehingga memungkinkan Balogun untuk bermain melawan Belgia.

Di sisi lain, dikabarkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas keputusan skorsing Jarell Quansah selama dua pertandingan, namun peraturan turnamen melarang hal tersebut, yang menimbulkan kontradiksi yang jelas dengan keputusan pembatalan kartu merah yang diterima Balogun.