Pelatih Portugal yang menangani Real Madrid, Jose Mourinho, memanaskan atmosfer jelang El Clasico yang dinanti kontra Barcelona, setelah ia membela timnya di tengah berbagai kritik, menolak membeberkan rencana taktiknya untuk laga tersebut, dan melontarkan sejumlah pernyataan sarkastis dalam konferensi pers jelang pertandingan Minggu besok di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Menjawab pertanyaan soal Barcelona yang mendapat pujian berlebihan sementara Real Madrid menuai kritik yang keterlaluan, Mourinho berkata: "Kalau orang-orang sepekan lalu sudah yakin kami akan menelan kekalahan telak, mereka akan tetap meyakini hal itu. Omongan bagus orang-orang tentang Barcelona tidak memengaruhi saya, karena itu bukan urusan saya."

Ia menambahkan bahwa Barcelona layak dipuji ketika menampilkan level permainan istimewa, tetapi ia menegaskan bahwa Real Madrid masih berada di awal proyeknya, dengan menjelaskan: "Kami dipandang sebagai tim yang sudah matang, dan itu sangat sulit dalam sepak bola, tetapi kami belum sampai pada tahap tersebut. Kami baru bekerja selama tiga bulan saja, dan selama masa persiapan ada pemain yang bergabung setiap pekan, lalu datang jeda kompetisi."

Ia melanjutkan: "Kami masih berada pada tahap-tahap awal, di mana pelatih mengenali para pemain, menganalisis penampilan mereka, dan menentukan arah kerja, sementara para pemain mengenali gagasan-gagasannya. Karena itu, saya tidak menganggap membandingkan sebuah tim pada tahap ini dengan tim lain yang sudah solid selama bertahun-tahun sebagai hal yang adil."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mengenai janggutnya yang ia biarkan tumbuh beberapa hari lalu, dan apakah itu membawa keberuntungan baginya, Mourinho menyindir gagasan tersebut dengan berkata: "Ini sama sekali bukan takhayul. Apakah saya terlihat buruk dengan janggut? Apakah saya harus mengubahnya?", sebelum ia menegaskan bahwa ia termasuk segelintir orang di dunia sepak bola yang tidak percaya pada takhayul.

Terkait rencananya untuk El Clasico dan susunan pemain intinya, pelatih asal Portugal itu menolak memberikan rincian apa pun, dan hanya berkata: "Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, lebih baik Anda mengajukan pertanyaan lain. Saya tidak akan berbicara soal rencana, pemain, atau susunan pemain."

Mourinho juga menanggapi secara sarkastis pertanyaan tentang kelemahan lini pertahanan timnya dan kemungkinan mengandalkan gaya menyerang yang lebih dominan, dengan berkata kepada sang jurnalis: "Anda cerdas, tetapi saya tidak bodoh!".







