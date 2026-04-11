Video| Hadiah tak terduga... Bournemouth mengalahkan Arsenal dan menghidupkan kembali harapan City

Arsenal mengalami kekalahan tak terduga dari tim tamu Bournemouth dengan skor 1-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion Emirates, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Bournemouth membuka skor pada menit ke-17 melalui bintang mereka, Eli Junior Croby, setelah memanfaatkan umpan silang rendah dari sisi kiri ke dalam kotak penalti, yang membentur kaki bek William Saliba, sehingga bola jatuh tepat di depan Croby yang dengan mudah menyarangkan bola ke gawang, mencetak gol pertama bagi tim tamu.

Arsenal berhasil kembali ke dalam permainan pada menit ke-35, setelah mendapatkan tendangan penalti, yang dieksekusi dengan keras oleh Victor Giokiris ke sisi kanan kiper, sehingga bola masuk ke gawang dan tuan rumah menyamakan kedudukan.

Pada menit ke-74, Arsenal menerima pukulan telak, setelah Alex Scott mencetak gol kedua untuk Bournemouth, berkat tendangan keras dari dalam kotak penalti yang mendarat di sisi kanan kiper David Raya, sehingga timnya kembali memimpin dan memastikan kemenangan bagi tim tamu.

Dengan kekalahan ini, perolehan poin Arsenal terhenti di 70 poin di puncak klasemen Liga Premier Inggris, setelah menjalani 32 pertandingan. Di sisi lain, Bournemouth menambah perolehan poinnya menjadi 45, naik ke peringkat kesembilan di klasemen.

Dengan hasil ini, Bournemouth memberikan hadiah berharga bagi Manchester City, yang berada di posisi kedua dengan 61 poin dari 30 pertandingan, sehingga menghidupkan kembali persaingan perebutan gelar dan memberikan City peluang emas untuk memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen.

