Video | Bencana menjelang derby... 47 orang terluka dan seorang suporter meninggal dunia

Kementerian Kesehatan Peru hari ini, Sabtu, mengumumkan bahwa 47 orang terluka akibat kecelakaan yang terjadi saat kerumunan massa berkumpul di stadion sepak bola di ibu kota Lima, menjelang pertandingan yang dinantikan.

Menteri Kesehatan, Juan Carlos Velasco, mengatakan kepada media: "Telah terjadi kecelakaan yang menyedihkan di mana 47 orang terluka, dan sayangnya ada satu korban jiwa," tanpa menjelaskan detail kecelakaan tersebut.

(Baca juga) Real Madrid menuntaskan transfer pertama musim panas

(Baca juga) Diaz berencana melanggar batasan... dan Real Madrid menentukan harganya

(Baca juga) Barcelona mempertaruhkan segalanya untuk mengamankan transfer pertama musim panas

(Baca juga) Rencana rahasia Barcelona.. Marmoush mengancam kesepakatan impian

Di antara korban luka terdapat tiga anak di bawah umur, 39 orang dilarikan ke rumah sakit, sementara tiga di antaranya dalam kondisi kritis.

Awalnya, muncul dugaan bahwa tribun di Stadion Alejandro Villanueva runtuh, namun klub dan petugas pemadam kebakaran membantahnya.

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa kematian salah satu suporter merupakan tragedi, sementara klub Alianza Lima mengumumkan di platform "X" bahwa insiden tersebut bukan akibat runtuhnya dinding atau cacat struktural pada fasilitas tersebut.

Seorang pejabat pemadam kebakaran juga melaporkan bahwa "struktur tribun selatan dalam kondisi baik", sambil mencatat tidak ada dinding yang runtuh atau elemen yang jatuh ke lapangan.

Asosiasi Sepak Bola Liga Peru mengumumkan bahwa pertandingan derby antara Alianza Lima dan Universitario, yang dijadwalkan hari ini, akan digelar di stadion lain di ibu kota sesuai rencana.







