Video: Olise Menghukum Kesalahan Fatal Donnarumma, Italia Membalas

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Michael Olise, bintang Bayern Munich, memanfaatkan kesalahan fatal Gianluigi Donnarumma, penjaga gawang Italia, untuk mencetak gol keunggulan bagi timnas Prancis pada malam hari ini, Kamis, di Stadion San Siro, Milan, dalam laga pekan kelima fase grup UEFA Nations League.

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Gol tersebut tercipta pada menit kesepuluh laga, setelah Donnarumma melakukan kesalahan dalam mengoper bola saat mencoba membangun serangan dari belakang, sehingga bola langsung jatuh ke kaki Olise yang tak ragu memanfaatkan hadiah tersebut.

Pemain Prancis itu menusuk dengan bola ke dalam kotak penalti, sebelum menceploskannya ke gawang, memberikan keunggulan dini bagi tim tamu.

Kesalahan tersebut menyebabkan rasa malu besar bagi Donnarumma, kapten timnas Italia, yang memberi lawannya peluang mudah untuk mencetak gol di awal laga penting di kancah Eropa.

Namun, rekan setimnya, penyerang muda Francesco Pio Esposito, mencetak gol penyama kedudukan untuk Italia (1-1) pada menit ke-26, usai umpan silang di depan gawang dari rekannya, sang pemain sayap Nicolò Cambiaghi.

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Di sisi lain, Olise terus menampilkan performa istimewa bersama timnas Prancis, setelah menjadi salah satu senjata serangan paling menonjol dalam skuad pelatih Zinedine Zidane, berkat kemampuannya menciptakan perbedaan melalui dribel, umpan, dan tembakan, selain kontribusi golnya yang terus meningkat.

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Mantan bintang Crystal Palace itu berhasil meraih penghargaan pemain terbaik Liga Jerman pada musim 2025-2026, serta memuncaki daftar kreator gol di kompetisi tersebut dengan torehan 21 assist, selain kontribusi golnya di Liga Champions Eropa, yang menempatkannya di antara kreator permainan terbaik di dunia.

Pengaruh Olise tidak terbatas pada level klub saja, karena ia menjadi elemen utama di timnas Prancis, dan turut ambil bagian dalam perjalanan negaranya di Piala Dunia 2026, yang mengantar Les Bleus hingga ke babak semifinal, serta menyamai rekor jumlah assist dalam satu edisi turnamen dengan menciptakan 7 gol.

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Laga melawan Italia datang pada waktu yang penting bagi timnas Prancis, yang memasuki pekan ini sebagai pemuncak Grup Satu di level pertama dengan 10 poin, setelah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingannya, sementara timnas Italia menempati peringkat ketiga dengan 7 poin.

Laga leg pertama antara kedua tim, yang digelar pada 2 Oktober lalu, berakhir imbang 1-1, setelah Olise membawa Prancis unggul di kandang sendiri pada menit ke-55, sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk Italia pada menit ke-68.

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Timnas Prancis berupaya menegaskan keunggulannya dan mengunci puncak grup, sementara timnas Italia berharap memanfaatkan faktor kandang dan dukungan suporter untuk meraih kemenangan, serta mempersempit jarak dengan lawannya, sebelum pekan terakhir fase grup.

Timnas Belgia sempat mempersulit misi Italia, hari Kamis ini, dengan mengalahkan Turki di kandangnya (2-1), untuk merebut posisi runner-up grup dengan 9 poin, sebelum menjamu Gli Azzurri pada pekan terakhir fase grup Liga Bangsa-Bangsa Eropa.

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Perhitungan kelolosan menetapkan dua tim teratas dari setiap grup melaju ke babak perempat final, yang membuat laga Prancis melawan Italia menjadi perebutan langsung untuk puncak klasemen dan keberlanjutan di turnamen.