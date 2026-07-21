Nour El-Din Zekri, mantan pelatih Al-Shabab Saudi, memicu kontroversi seputar identitas direktur teknik selanjutnya untuk timnas Aljazair, setelah ia menganggap dirinya sebagai pelatih Aljazair terbaik saat ini, seraya menegaskan bahwa riwayat karier dan sertifikat kepelatihannya tidak dimiliki oleh pelatih lokal lainnya.

Hal ini terjadi di tengah masih berlangsungnya ketidakjelasan mengenai masa depan pelatih asal Swiss, Vladimir Petkovic, di puncak jajaran teknik Aljazair.

Masa depan Petkovic bersama timnas Aljazair pun masih belum menemui kepastian, meskipun komite teknik Federasi Sepak Bola Aljazair merekomendasikan agar ia tetap menjabat, setelah kegagalan di Piala Dunia 2026 dan adanya tuntutan untuk mengubah jajaran teknik.

Petkovic sebelumnya memperbarui kontraknya sebelum Piala Dunia sehingga akan bertahan hingga tahun 2028, namun masa depannya menjadi bahan perdebatan di dalam lingkungan Federasi Aljazair, dengan adanya kecenderungan sebelumnya menuju kemungkinan menunjuk pelatih Aljazair sebagai penggantinya.

Zekri berkata, dalam pernyataan kepada saluran Echorouk News Aljazair, "Saat ini saya adalah pelatih Aljazair terbaik, dan bukan sekadar pelatih lokal, karena semua sertifikat saya berasal dari Italia dan diakui secara internasional. Tidak ada satu pun pelatih di Aljazair yang memiliki riwayat karier atau sertifikat seperti yang saya miliki."

Pelatih berusia 61 tahun itu menambahkan, "Selama 26 tahun perjalanan karier saya, setiap kali saya menangani sebuah tim, saya mampu mewujudkan target yang dibebankan kepada saya. Apa lagi yang kalian inginkan dari itu?"

Zekri berpijak pada perjalanan karier panjang yang selama itu ia melatih sejumlah klub di dalam maupun luar Aljazair, yang paling menonjol adalah pengalamannya bersama ES Setif yang bersamanya ia menjuarai Piala Aljazair pada tahun 2010, ditambah keberhasilannya menyelamatkan sejumlah klub Saudi dari degradasi ketika klub-klub itu tengah mengalami situasi sulit.

Ia menjelaskan, "Ketika saya menangani tim-tim yang dibangun untuk bersaing memperebutkan gelar, saya meraih trofi, sebagaimana yang terjadi dengan ES Setif. Dan di Arab Saudi, saya membesut klub-klub yang berjuang untuk bertahan di divisi utama, dan menjaga posisi mereka tampak nyaris mustahil, tetapi saya berhasil melakukannya."

Zekri menjalani sejumlah pengalaman kepelatihan bersama beberapa klub Saudi, di antaranya Al-Fayha, Damac, Al-Akhdoud, dan Al-Kholood, sebelum kemudian menjadi pelatih tanpa klub setelah kepergiannya dari Al-Shabab pada 30 Juni lalu.

Meskipun pernyataannya begitu keras, Zekri menegaskan bahwa ia tidak mengincar jabatan direktur teknik timnas Aljazair sebagai pengganti Petkovic, seraya menuturkan bahwa ia sebelumnya pernah mengajukan berkasnya atas permintaan sejumlah orang, tetapi ia tidak akan mengulangi hal itu.

Ia berkata, "Saya tidak meminta jabatan pelatih timnas. Saya sebelumnya telah mengajukan pencalonan diri atas permintaan sejumlah orang, tetapi saya tidak akan melakukannya lagi."

Dalam konteks yang berkaitan, Zekri mengolok-olok laporan-laporan pers yang mencalonkan nama-nama seperti Anther Yahia dan Rafik Saifi untuk bekerja sebagai asisten dalam jajaran teknik timnas Aljazair pada periode mendatang.

Ia menambahkan dengan nada mengolok, "Masya Allah, Anther Yahia punya nama besar, sebagaimana kami membuat nama Madjid Bougherra pada waktu sebelumnya, kini kami mengarah untuk membuat nama Yahia dengan cara yang sama."

Ia melanjutkan, "Bougherra terpuruk bersama sebuah tim di Liga Uni Emirat Arab, lalu terpuruk bersama sebuah tim di Liga Qatar, dan ia juga gagal membawa timnas Lebanon lolos ke Piala Asia 2027."

Zekri mempertanyakan, "Apakah kalian ingin mengulang (Aljazair Umm Durman) tanpa sertifikat atau kepercayaan?"

Kemudian ia melanjutkan dengan geram, "Sekadar menyebut nama-nama orang ini untuk bekerja di timnas adalah penghinaan bagi Aljazair dan merendahkan nilai putra-putra tanah air ini."

Ia menutup, "Ada lobi yang mengarahkan opini publik menuju pelatih-pelatih pilihan mereka, menggambarkan mereka seolah-olah Mourinho, padahal pada kenyataannya mereka bukan apa-apa."