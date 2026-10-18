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Video: Nilai sendiri, apakah Guler lolos dari kartu merah sebelum mencetak gol keunggulan Real Madrid?

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
A. Guler
Spanyol
Turki

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Laga Real Madrid kontra Sevilla dalam pekan kesembilan LaLiga diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit yang meluas akibat sebuah insiden mencolok yang melibatkan pemain Turki, Arda Guler, setelah ia melayangkan sikut ke arah pemain Sevilla, Peque Fernandez, pada menit ke-24, di tengah pertanyaan apakah pemain Los Blancos itu layak menerima kartu merah, sebelum kemudian mencetak gol pembuka hanya 5 menit setelahnya.

Detail insiden tersebut berawal dari aksi Peque Fernandez yang menarik kaus Guler dalam salah satu serangan balik Real Madrid, hingga pemain Turki itu meresponsnya dengan sikutan yang menjatuhkan lawannya ke tanah. Kejadian ini mendorong dilakukannya peninjauan melalui teknologi video asisten wasit "VAR" untuk memastikan kemungkinan dikeluarkannya kartu merah.

Setelah peninjauan yang berlangsung sekitar 3 menit, wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk Guler, bahkan pertandingan dilanjutkan tanpa memberinya peringatan berupa kartu kuning. Keputusan itulah yang memunculkan pertanyaan apakah sikutan tersebut masuk kategori perilaku kasar yang mengharuskan pengusiran.

Kontroversi semakin memuncak setelah Guler mencetak gol pembuka bagi Real Madrid pada menit ke-29, yakni hanya 5 menit setelah insiden tersebut, sehingga momen itu menarik perhatian lebih besar, terutama dengan adanya perbedaan penilaian mengenai sejauh mana pemain tersebut layak dikeluarkan dari pertandingan.

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