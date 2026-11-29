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Como meraih kemenangan besar atas tamunya, Juventus, dengan skor 3-0 pada Minggu malam dalam pekan ke-13 Serie A.

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Tiga gol Como dicetak oleh Nico Paz dan Anastasios Douvikas (dua gol) pada menit 45+1, 64, dan 80.

Hasil ini membuat Como mengoleksi 29 poin dan menempati peringkat keempat klasemen Serie A, sementara Juventus tertahan di angka 21 poin di posisi ketujuh.

Seperti diulas situs Calciomercato, Juventus menerima pukulan sejak awal laga pada menit kelima, ketika bintang asal Prancis mereka, Randal Kolo Muani, diusir wasit setelah memukulkan tangannya ke wajah Valle.

Saat Juventus bersiap melancarkan serangan balik, Valle menahan Kolo Muani untuk mencegahnya berlari. Penyerang asal Prancis itu membalas dengan memukul wajah bek sayap Como tersebut menggunakan telapak tangan terbuka.

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Wasit Mariani tidak melihat insiden itu, tetapi asisten wasit menarik perhatiannya. Ia pun mengganjar pemain Prancis itu dengan kartu merah dan pemain Spanyol tersebut dengan kartu kuning.

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Juventus kemudian melancarkan serangan balik cepat. McKennie mencapai tepi kotak penalti, lalu menusuk ke dalam dan menjatuhkan Valle, sebelum mengoper bola kepada Koopmeiners di tengah. Koopmeiners memindahkan bola ke kaki kirinya dan melepaskan tembakan, tetapi kiper Butez mampu menangkapnya.

Como terus membangun serangan dari sisi kanan. Bola sampai kepada Yan Couto di tepi kotak penalti, dan mantan pemain Borussia Dortmund itu melepaskan tembakan mendatar yang keras, namun kiper Vicario sigap menepisnya.

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Gol pembuka Como lahir menjelang turun minum melalui tendangan bebas Nico Paz. Tendangan bebas itu didapat Da Cunha akibat pelanggaran naif Cambiaso, dan gol tersebut disahkan dengan bantuan teknologi garis gawang.

Pada babak pertama, Como kehilangan Mia dan Valle karena cedera. Meski begitu, mereka mampu menguasai jalannya laga dan ruang, serta hanya memberi Juventus satu peluang nyata, yang gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Woltemade setelah menerima umpan terobosan.

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Juventus berupaya menyamakan kedudukan di babak kedua. Woltemade menciptakan umpan terobosan yang sangat berbahaya kepada McKennie, tetapi Butez tampil gemilang dalam menentukan waktu keluar dari gawangnya dan berhasil menjangkau bola lebih dulu daripada pemain asal Amerika Serikat tersebut.

Gol kedua tuan rumah tercipta pada menit ke-64 melalui Douvikas, setelah bola memantul dari tembakan Ricci menyusul dua sapuan yang kurang sempurna dari lini belakang Juventus.

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Gol ketiga kembali dicetak Douvikas berkat assist Nico Paz. Kedua pemain memanfaatkan ruang dan momen dengan baik, sebelum sang penyerang melepaskan tendangan voli indah dengan kaki kiri yang meluncur secara diagonal dan bersarang di gawang.

Peluang berbahaya terakhir dalam laga ini menjadi milik Nico Paz, yang kembali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan memaksa Vicario melakukan penyelamatan sekali lagi.

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Dengan demikian, kemenangan 3-0 ini merupakan hasil yang adil. Kemenangan ini juga kembali melambungkan Como di klasemen, setelah untuk sementara mengungguli Milan, yang akan bertanding besok di Cagliari, dan berbagi peringkat keempat dengan mereka.

Sementara itu, Juventus dilanda kekecewaan mendalam. Mereka terpaksa kembali memikirkan pengaruh Kolo Muani terhadap tim, tetapi juga harus menengok posisi mereka di klasemen.

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Pada pekan yang sama, Napoli bermain imbang tanpa gol saat bertandang ke markas Sassuolo.

Napoli kini mengoleksi 19 poin di peringkat kedelapan, sedangkan Sassuolo mengumpulkan 9 poin di posisi ke-18.