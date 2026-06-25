Video: Neymar setelah 981 hari: Saya tak bisa menahan air mata... dan saya mengalami masa-masa tersulit dalam hidup saya

Neymar da Silva, bintang tim nasional Brasil, menegaskan bahwa kembali membela Seleção merupakan salah satu momen paling istimewa dalam karier sepak bolanya.

Neymar kembali mengenakan seragam timnas Brasil setelah absen selama 981 hari, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Skotlandia yang digelar Kamis pagi ini dalam Piala Dunia 2026, mengakhiri masa sulit yang panjang akibat cedera dan absennya dari lapangan.

Timnas Brasil memastikan lolos ke babak 32 besar setelah menang 3-0 dalam pertandingan yang merupakan bagian dari putaran ketiga Grup C, di mana mereka akan menghadapi runner-up Grup F.

Setelah pertandingan usai, Neymar menjadi sorotan saat terlihat sangat terharu saat merayakan bersama keluarganya, di mana ia tak bisa menahan air matanya setelah kembali ke tim nasional.

Neymar mengatakan dalam pernyataan pers setelah pertandingan yang dilansir surat kabar Spanyol “AS”, “Perasaan itu tak terlukiskan. Saat pertandingan berakhir, saya menatap keluarga saya dan melihat ayah saya menangis, dan sulit bagi saya untuk menahan air mata. Semua orang tahu apa yang telah saya alami selama beberapa tahun terakhir.”

Ia menambahkan, “Saya telah melewati masa-masa tersulit dalam hidup saya, tetapi tujuan saya selalu kembali ke tim nasional dan berlaga di Piala Dunia sekali lagi. Hari ini saya berhasil mewujudkannya, dan karena itu saya merasa sangat bahagia.”

Dia melanjutkan, “Kembali setelah semua penderitaan ini terasa seperti mimpi. Saya bekerja setiap hari demi momen ini, dan saya masih ingin terus berkembang serta mendapatkan menit bermain tambahan untuk membantu rekan-rekan setim saya.”

Penampilan terakhir Neymar bersama Brasil terjadi pada 17 Oktober 2023, saat ia mengalami cedera parah di lututnya dalam pertandingan melawan Uruguay, beberapa minggu setelah ia pindah ke Al-Hilal Saudi saat itu.

Sejak saat itu, mantan kapten Brasil ini menjalani masa-masa sulit yang diwarnai berbagai operasi, program rehabilitasi yang panjang, dan kemunduran berulang, sebelum akhirnya kembali ke lapangan melalui klub Santos di Brasil, dan dari sana ke tim nasional.

Meskipun Neymar tidak lagi berada di puncak kondisi fisiknya seperti yang dikenal dunia selama masa kejayaannya, kehadirannya di tim nasional memberikan Brasil pengalaman yang besar dan sosok kepemimpinan yang sangat dibutuhkan tim pada tahap-tahap krusial turnamen ini.

Pemain tersebut menegaskan bahwa ia merasa dalam kondisi fisik yang baik setelah menjalani latihan individu dalam waktu yang lama, sambil menekankan bahwa keputusan mengenai jumlah menit bermain yang akan ia dapatkan tetap berada di tangan staf pelatih.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Hari ini adalah salah satu hari paling istimewa dalam hidup saya. Mengenakan seragam Brasil selalu menjadi impian bagi saya. Saya sangat merindukan tim nasional, dan telah menanti momen ini selama bertahun-tahun. Sekarang, saya hanya ingin terus berjuang dan membantu tim mencapai tujuannya.”

Dengan kembalinya Neymar, Brasil kembali mendapatkan salah satu bintang terhebat dalam sejarahnya di momen krusial Piala Dunia, sementara sang pemain terus mengejar impian terakhirnya untuk memimpin “Seleção” meraih gelar keenam dalam sejarahnya.