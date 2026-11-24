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Bintang Brasil Neymar Junior akhirnya angkat bicara setelah melewati malam penuh amarah bersama Santos, menyusul kekalahan dua gol tanpa balas dari Gremio pada Senin malam di Liga Brasil. Ia menilai kesalahan wasit yang berulang kali terjadi membuatnya tidak bisa bersaing secara adil, sekaligus membuat dirinya menjadi sasaran tekel keras tanpa tindakan tegas dari wasit.

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Menurut harian Prancis “L'Équipe”, Neymar melontarkan kritik tajam kepada wasit Ramon Abatti Abel seusai pertandingan. Ia meluapkan kekecewaannya atas keputusan-keputusan yang diambil sang pengadil selama laga, setelah dirinya menerima banyak tekel tanpa para pemain lawan mendapatkan hukuman yang menurutnya layak dijatuhkan.

Pernyataan kapten Santos kepada stasiun televisi Brasil “SporTV” mencerminkan besarnya amarah yang menguasainya setelah kekalahan tersebut, terlebih karena ia menilai kepemimpinan wasit berpengaruh langsung terhadap performa timnya dan hasil pertandingan.

Neymar menegaskan bahwa wasit tidak menangani dengan semestinya tekel-tekel yang ia terima. Menurut perhitungannya, ia dijatuhkan lebih dari 10 kali di babak pertama saja, tanpa kartu kuning dikeluarkan sebanyak yang ia anggap perlu untuk memberi efek jera kepada para pemain Gremio.

Sang bintang Brasil mengatakan bahwa wasit bertindak sesuka hatinya. Ia mengkritik tidak diberikannya pelanggaran dalam sejumlah situasi ketika dirinya ditarik dan dipukul saat mencoba melewati para bek. Ia kemudian mempertanyakan apakah harus menunggu kakinya patah terlebih dahulu agar wasit bertindak lebih tegas, sebagai ungkapan perasaannya bahwa ia tidak mendapat perlindungan di lapangan.

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Kritik mantan pemain Paris Saint-Germain itu tidak berhenti pada jumlah pelanggaran yang ia alami, tetapi juga merambah pada apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan dalam menyikapi kemampuan individunya. Ia menjelaskan bahwa kemampuannya menggiring bola dan melewati lawan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya.

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Ia menuntut agar para pemain yang melakukan tekel ilegal dihukum dan pelanggaran diberikan setiap kali terjadi. Menurutnya, kinerja wasit Abatti sangat buruk dan keputusan-keputusannya merugikan Santos dalam laga yang diwarnai ketegangan yang jelas di antara para pemain.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Neymar terlibat dalam masalah lain saat menghadapi Coritiba, ketika ia terlibat adu mulut sengit dengan seorang suporter dan membalasnya dengan kata-kata penuh amarah setelah diprovokasi dari tribune.

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Di sisi lain, Gremio berhasil meraup tiga poin berharga meski sempat kesulitan sepanjang laga. Kemenangan penting ini menjadi bekal mereka dalam upaya keluar dari zona degradasi, ketika kompetisi hanya menyisakan dua pekan.

Gol kedua dicetak oleh pemain asal Denmark Martin Braithwaite, mantan pemain Toulouse dan Espanyol, melalui titik penalti pada menit ke-77. Gol tersebut memastikan keunggulan timnya dan mengunci kemenangan bagi klub asal Porto Alegre itu, setelah pertandingan berlangsung dengan jalannya laga yang naik turun di antara kedua tim, tak lepas dari benturan fisik dan protes.