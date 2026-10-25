Neymar Jr. menunjukkan sisi buruknya pada malam Sabtu menuju Minggu. Penyerang asal Brasil itu diusir dari lapangan dengan kartu merah, lalu mengamuk.

Bahia unggul setelah 39 menit dalam laga Série A antara kedua tim. Luciano Luba mencetak gol tersebut.

Lima menit setelah gol pembuka, situasi memanas. Saat terjadi keributan antara kedua tim, Neymar terlibat perdebatan dengan gelandang Bahia, Rodrigo Nestor. Dalam perdebatan itu, pemain asal Brasil tersebut berbicara sambil menutupi mulutnya dengan tangan.

Nestor langsung menyadari bahwa tindakan itu kini diganjar kartu merah, lalu berlari menghampiri wasit. Sang pengadil pun memutuskan untuk langsung mengusir Neymar dari lapangan.

Mantan pemain FC Barcelona dan Paris Saint-Germain itu kemudian murka dan mencoba menyerang Rodrigo Nestor. Namun, rekan-rekan setimnya berhasil menahannya.

Meski bermain dengan sepuluh orang, Santos masih mampu menyelamatkan satu poin. Luan Peres mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu babak kedua.



