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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Neymar memicu kemarahan warga Brasil beberapa hari setelah kekalahan mengejutkan di Piala Dunia

Brazil vs Norway
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Brasil
Norwegia
AS

Brasil tersingkir dari Piala Dunia di babak perdelapan final

 Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan di babak 16 besar, menyusul kekalahan mereka dari Norwegia (2-1 setelah perpanjangan waktu).

 Meskipun ada ekspektasi tinggi yang mengiringi Seleção dan Neymar, timnas Brasil gagal melangkah lebih jauh di turnamen ini, yang menimbulkan kekecewaan besar di kalangan para penggemar.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa beberapa hari setelah tersingkir lebih awal, Neymar mengejutkan semua orang dengan kemunculannya di Las Vegas untuk mengikuti turnamen poker.

Kehadiran kapten timnas Brasil di acara tersebut memicu reaksi luas di media sosial, di mana sebagian orang menganggapnya sebagai kontradiksi yang mencolok dengan kekecewaan yang masih membekas di benak mereka setelah Brasil tersingkir dari turnamen.



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