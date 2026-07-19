Video: New York dihiasi bintang-bintang... Pembukaan yang memukau menjelang final Piala Dunia 2026

Kegembiraan di final Piala Dunia 2026 tidak hanya terjadi di lapangan hijau, tetapi juga merambah ke tribun penonton dan panggung pertunjukan, setelah upacara penutupan berubah menjadi pertunjukan berskala global yang megah yang mempertemukan para bintang musik dan pembuat konten ternama, dalam sebuah pertunjukan yang memukau puluhan ribu penonton di dalam Stadion “New York-New Jersey”, serta jutaan penonton di seluruh dunia, menjelang pertandingan yang dinantikan antara Spanyol dan Argentina.

Upacara penutupan Piala Dunia 2026 dibuka dengan pertunjukan spektakuler yang dipersembahkan oleh pembuat konten internasional terkenal “iShowSpeed” (IShowSpeed), yang memasuki lapangan didampingi sekelompok penabuh drum dan penari yang mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni, sehingga menciptakan suasana perayaan yang istimewa di awal acara.

Acara dilanjutkan dengan penampilan rapper Amerika Serikat, Post Malone, yang membawakan lagu hitsnya “Wow” dengan penuh semangat di tengah antusiasme besar dari penonton yang hadir.

Stadion “New York-New Jersey” diperkirakan akan menampung lebih dari 80 ribu penggemar, serta sejumlah besar selebriti dan tokoh penting dari berbagai belahan dunia, untuk menyaksikan pertandingan final yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina.

Selain itu, acara hiburan yang digelar sebelum dimulainya pertandingan akan menampilkan sejumlah bintang seni terkemuka, dipimpin oleh aktor Amerika Tom Cruise, serta penyanyi Robbie Williams, Laura Pausini, dan Nicole Scherzinger.

Penyanyi asal Italia, Laura Pausini, dalam pernyataannya kepada British Broadcasting Corporation (BBC), mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas partisipasinya dalam acara tersebut, sambil menegaskan bahwa ia merasa “sangat bersemangat” dan “sangat bangga” dapat bernyanyi bersama Robbie Williams dan Nicole Scherzinger.

Bozini berkata: “Ketika Robbie Williams mengundang saya untuk bernyanyi bersamanya, saya merasakan merinding menjalar di seluruh tubuh saya, karena dia adalah salah satu penyanyi, penulis lagu, dan artis favorit saya.”

Perayaan tidak akan berhenti pada upacara pembukaan, karena momentum seni akan berlanjut selama pertunjukan di sela-sela pertandingan, dengan partisipasi sejumlah bintang musik terbesar di dunia, dipimpin oleh Madonna, Justin Bieber, Shakira, dan grup “BTS”.

Madonna, yang dianggap sebagai artis musik dengan penjualan terbanyak sepanjang sejarah, diperkirakan akan menampilkan pertunjukan spesial setelah kesuksesan besar yang diraih album barunya “Confessions II”, yang langsung memuncaki daftar “Billboard 200” begitu dirilis pada bulan Juli.

Sementara itu, Justin Bieber terus melanjutkan kembalinya yang gemilang ke panggung musik, setelah sebelumnya pada awal tahun ini ia menggelar pertunjukan live terbesarnya dalam empat tahun terakhir di festival “Coachella”, menyusul pembatalan tur dunianya “Justice” karena alasan kesehatan.

Selain itu, bintang Kolombia Shakira kembali ke panggung bersama bintang Nigeria Burna Boy, setelah kesuksesan luar biasa yang mereka raih dalam konser pembukaan turnamen di Mexico City bulan lalu.

Duo ini meraih kesuksesan global melalui lagu kolaborasi mereka “Dai Dai”, yang menduduki puncak tangga lagu di sejumlah negara, dan menjadi salah satu karya musik yang paling sering diputar di stadion-stadion turnamen sepanjang kompetisi Piala Dunia.

Sementara itu, grup “BTS” asal Korea Selatan akan menyuguhkan pertunjukan seni yang dinantikan, setelah kembali beraktivitas di dunia hiburan pasca jeda selama tiga tahun akibat anggota-anggotanya menjalani wajib militer di Korea Selatan, sementara saat ini mereka tengah melanjutkan tur dunia yang mencakup 85 konser.

Diharapkan jeda antar babak pertandingan akan berlangsung antara 20 hingga 25 menit, sementara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menegaskan bahwa pertunjukan seni tersebut, yang terinspirasi dari pertunjukan final Liga Sepak Bola Amerika “Super Bowl”, akan berlangsung selama 11 menit.

Pertunjukan musik ini disutradarai oleh Chris Martin, vokalis utama dan anggota grup “Coldplay”, di mana acara ini bertujuan untuk mendukung “Dana Pendidikan Warga Dunia FIFA” (FIFA Global Citizen Education Fund), sebuah inisiatif yang bertujuan mengumpulkan 100 juta dolar AS untuk mendukung pendidikan anak-anak di seluruh dunia.