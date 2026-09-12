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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Video: Neves kepada suporter Al-Taawoun: Saya harap kalian tidak pergi salat!

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
R. Neves
Arab Saudi
Portugal

Bintang Portugal mengkritik ulah suporter Al-Sukry

Gelandang Al Hilal asal Portugal, Ruben Neves, melayangkan pesan tajam kepada suporter Al Taawoun setelah mengalami situasi provokatif dalam pertandingan kedua tim, yang berakhir dengan kemenangan sang raksasa dengan skor telak enam gol tanpa balas dalam laga pekan ketujuh Liga Roshn Pro.

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Pertandingan itu diwarnai aksi yang memicu kemarahan Neves, setelah suporter Al Taawoun meneriakkan nama rekan senegaranya sekaligus sahabatnya yang telah tiada, Diogo Jota, mantan pemain Liverpool, yang meninggal dunia akibat kecelakaan tragis pada tahun lalu, dalam sebuah insiden yang tampaknya merupakan upaya memprovokasi pemain Al Hilal tersebut selama pertandingan.

Usai laga berakhir, Neves melintas di hadapan media dan menolak berbicara secara langsung mengenai insiden tersebut ketika diminta untuk mengomentarinya, tetapi ia melontarkan satu kalimat singkat yang mengandung kritik jelas terhadap apa yang dilakukan suporter Al Taawoun.

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Neves berkata: "Saya berharap suporter Al Taawoun tidak pergi untuk menunaikan salat", sebagai isyarat bahwa tindakan yang berasal dari tribun itu bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip kemanusiaan dan agama-agama samawi.

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Pemain Al Hilal itu tidak masuk ke detail insiden atau melayangkan tuduhan langsung kepada orang-orang tertentu, cukup dengan pesan singkat tersebut, yang mengungkap kekesalannya terhadap penggunaan nama Jota dalam upaya memengaruhinya selama pertandingan.

Sikap Neves ini muncul pada malam ketika Al Hilal meraih kemenangan bersejarah atas Al Taawoun dengan skor telak enam gol tanpa balas, tetapi insiden dari para suporter itu menyelimuti suasana pertandingan, setelah pemain asal Portugal tersebut memilih mengungkapkan penolakannya terhadap apa yang terjadi lewat pesan singkat usai peluit panjang.

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