Video: Naik 6000%... Pahlawan yang Mengalahkan Spanyol Membuat Heboh "Instagram" dalam 90 Menit

Josimar Dias, kiper yang dikenal dunia sebagai "Fozinha", hanya membutuhkan satu pertandingan di Piala Dunia untuk berubah dari seorang pemain yang diikuti oleh beberapa ribu orang menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Ia berhasil menorehkan hasil imbang bersejarah 0-0 melawan Spanyol, dan langsung meraih ketenaran global.

Angka-angka di "Instagram" lebih ramai daripada suar penonton di tribun. Sebelum peluit kick-off, akun Fozinha memiliki sekitar 45 ribu pengikut. Pada pukul 15.45 waktu Pantai Timur AS, kurang dari dua jam setelah pertandingan berakhir, jumlah pengikutnya telah melampaui dua juta, sebelum melonjak menjadi lebih dari 2,7 juta pengikut, sebuah lonjakan lebih dari 6.000% dalam hitungan jam.

Sumber-sumber Amerika, terutama "USA Today", mendokumentasikan lonjakan dari "sedikit lebih dari 43 ribu menjadi lebih dari dua juta", sementara laporan lain mencatat kenaikan dari sekitar 46 ribu menjadi 2,4 juta pengikut pada hari yang sama.

Yang memicu ledakan ini bukanlah kampanye pemasaran, melainkan 90 menit perlawanan melawan kandidat terkuat untuk gelar juara, di mana Spanyol, juara Eropa, melepaskan 27 tembakan, tujuh di antaranya mengarah ke gawang, dan memiliki rata-rata gol yang diharapkan sebesar 2,10 gol menurut statistik ESPN, namun mereka berhadapan dengan kiper yang telah berpengalaman di liga-liga Afrika dan Eropa selama dua dekade.

Foziniya menahan tujuh bola krusial, termasuk melompat dengan seluruh tubuhnya untuk menahan tendangan jarak jauh, serta menghalau sundulan Aymeric Laporte dari garis gawang, sehingga menjaga gawangnya tetap bersih dan memberikan negaranya satu poin pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menobatkannya sebagai Man of the Match, menjadikannya kiper tertua yang menjaga gawangnya tetap bersih dalam pertandingan Piala Dunia, serta pemain tertua kedua yang menjalani debutnya di turnamen tersebut.

Pelatih Bobista menggambarkannya sebagai "simbol ketangguhan" setelah pertandingan, sementara air mata Vuzinia bercampur dengan keringat pertempuran saat ia berbicara tentang keluarganya yang tidak dapat hadir karena masalah visa.

Yang menarik, kiper veteran itu sendiri tidak menyadari betapa besarnya dampak yang terjadi di luar lapangan. Selama wawancara pasca-pertandingan, ia diberitahu bahwa jumlah pengikutnya melonjak dari kurang dari 50 ribu menjadi jutaan, dan ia menjawab dengan satu kata yang kemudian menyebar di semua platform: "Tak terbayangkan."