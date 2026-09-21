Jorge Valdano, legenda sekaligus mantan pelatih Real Madrid, mengkritik Fede Valverde, pemain Los Blancos saat ini, setelah reaksinya yang "naif" dalam derby Madrid.

Real Madrid kalah dengan skor 2-1 dari tuan rumah Atletico Madrid, dalam derby ibu kota Spanyol, kemarin Minggu, pada pekan ketujuh LaLiga.

Pertandingan ini diwarnai sejumlah insiden wasit yang kontroversial, salah satu yang paling menonjol adalah tuntutan Real Madrid agar Kang-in Lee, pemain Atletico, diusir setelah tekelnya yang keras terhadap Valverde.

Namun teknologi video tidak turun tangan, dan wasit tidak mengambil keputusan apa pun, hal yang memicu gelombang kemarahan besar di klub kerajaan tersebut.

Jorge Valdano mengomentari sikap Valverde dalam momen kontroversial dengan Kang-in Lee.

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Valdano berkata di saluran Movistar Plus Deportes: "Ingatlah bahwa Mourinho pernah menuduh Valverde naif dalam salah satu pertandingan, karena ia bangkit terlalu cepat setelah sebuah pelanggaran yang menurutnya layak mendapat hukuman lebih berat. Dan di sini saya merasa Valverde bangkit terlalu cepat, dan itu bisa menyesatkan."

Akademi Kerajaan Spanyol menyebutkan bahwa istilah "naif" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang polos, mudah percaya, atau bereaksi terhadap kehidupan dengan kesederhanaan yang menyerupai kesederhanaan seorang anak.

Valdano merujuk pada kritik Mourinho setelah pertandingan Real Madrid melawan Real Betis, ketika pelatih asal Portugal itu berkata: "Serangan pertama dalam pertandingan itu jelas merupakan kartu kuning untuk pemain yang menjegal Valverde. Kemudian, setelah satu menit, kartu kuning lain untuk pemain yang melakukan pelanggaran fatal terhadap Vinicius. Namun para pemain Betis lebih cerdas daripada para pemain Real Madrid, yang kurang pengalaman dan keterampilan."

Ia melanjutkan: "Para pemain Real Madrid langsung memulihkan keseimbangan mereka, sementara para pemain Betis lebih cerdas, dan dengan dukungan basis suporter yang luar biasa yang mendorong dan menekan mereka, mereka meraih pencapaian seperti itu."

Real Madrid mengumumkan bahwa Valverde menyelesaikan pertandingan derby melawan Atletico Madrid dalam keadaan cedera setelah mengalami tekel keras dari Kang-in Lee: "Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pemain kami Fede Valverde oleh tim medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami trauma parah pada pergelangan kaki kirinya."

Pablo Gonzalez Fuertes, analis wasit dalam program "Marcador" di Radio Marca, menyebutkan bahwa "tekel Kang-in Lee terhadap Valverde layak mendapat pengusiran dengan kartu merah".

Mourinho tegas dalam hal ini, dan meledak marah dalam konferensi pers seraya berkata: "Ya, kami sebenarnya bisa saja tidak menggelar konferensi pers karena cerita pertandingan ini sudah jelas. Ada dua kartu merah yang jelas (kartu untuk Kang-in Lee atas Valverde dan kartu untuk Cuti Romero atas Bellingham)."







