Mantan bintang sepak bola asal Maroko, Mustapha Hadji, mengungkap alasan yang menurutnya menjadi penyebab Zinedine Zidane asal Prancis tidak mengandalkan rekan senegaranya, Theo Hernandez, pemain Al-Hilal, di timnas Prancis, meski bek kiri tersebut memiliki potensi ofensif yang besar.

Hadji menjelaskan, melalui pernyataan di saluran "Al-Arabiya", bahwa Zidane memiliki banyak pilihan di posisi bek kiri, seraya menegaskan bahwa Theo Hernandez adalah pemain istimewa, dan merupakan salah satu elemen utama dalam perhitungan Didier Deschamps, mantan pelatih kepala timnas Prancis.

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Meski memuji kemampuan pemain Al-Hilal itu, bintang Maroko tersebut menilai ada sisi teknis yang menghalanginya mendapatkan kepercayaan Zidane, yaitu menurunnya level penampilannya di sisi defensif, yang mungkin tidak sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan pelatih asal Prancis itu untuk posisi tersebut.

Hadji menunjukkan bahwa Zidane lebih menyukai memiliki dua bek yang memiliki kekuatan dan kedisiplinan defensif, yang perannya tidak terbatas pada dukungan ofensif dan menciptakan ancaman, seraya menegaskan bahwa Theo tampil baik di sisi ofensif, tetapi ia membutuhkan perkembangan defensif agar menjadi pilihan yang tepat bagi pelatih asal Prancis itu.

Hadji menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa kemampuan ofensif istimewa milik Theo Hernandez saja tidak cukup untuk menjamin tempat dalam perhitungan Zidane, mengingat prioritas yang diberikan Zidane pada keseimbangan defensif, yang menurut pandangannya menjelaskan tidak diperolehnya kepercayaan pelatih asal Prancis itu oleh bintang Al-Hilal tersebut.