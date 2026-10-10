Video: Moussa Diaby Patahkan Kutukan Al Ittihad lewat Gol yang Absen Selama 3,5 Tahun

Winger Prancis milik klub Jerman Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, mematahkan kutukan atas mantan klubnya Al Ittihad Saudi dengan sebuah gol yang hilang sejak hampir 3,5 tahun lalu.

Bayer Leverkusen menang atas tuan rumah Mainz dengan skor 4-3, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Sabtu ini di Stadion Mewa Arena, pada pekan kelima kompetisi Bundesliga Jerman.

Gol keempat untuk tim tamu datang pada menit ke-65 laga, ketika Moussa Diaby menerima bola di tepi kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya, yang gagal diantisipasi sang kiper.

Gol ini merupakan yang pertama bagi bintang Prancis tersebut bersama tim Jerman itu sejak kepindahannya ke skuad mereka pada bursa transfer musim panas lalu, didatangkan dari Al Ittihad, di mana ia gagal meninggalkan jejak selama empat pertandingan terakhir.

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Diaby mengakhiri puasa golnya, yang telah menyertainya sejak masih menjadi pemain Al Ittihad, karena ia tidak mencetak gol sejak dua golnya ke gawang Al Ettifaq, pada pekan ke-33 musim lalu di Liga Roshn, pada tanggal 14 Mei lalu.

Yang lebih penting dari itu, pemain berusia 27 tahun ini kembali mencetak gol dengan jersey Bayer Leverkusen setelah absen selama hampir 3,5 tahun, tepatnya sejak 8 April 2023, saat kemenangan atas Frankfurt 3-1, pada pekan ke-27 Bundesliga.

Gol ini menjadi gol ke-50 yang dicetak Diaby bersama tim Jerman tersebut, selain kontribusinya menciptakan 47 gol dalam 177 pertandingan.

Perlu diingat bahwa Diaby meninggalkan Bayer Leverkusen pada musim panas 2023, untuk pindah ke Aston Villa, namun ia hanya bertahan satu musim bersama tim Inggris tersebut, sebelum bergabung dengan Al Ittihad yang dibelanya dalam dua musim terakhir.