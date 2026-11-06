Video: Mourinho sampaikan harapan khusus soal pensiunnya Cristiano Ronaldo

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, melontarkan harapan khusus terkait keputusan pensiun rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr, dari sepak bola.

Cristiano Ronaldo mengumumkan, kemarin Kamis, pengunduran dirinya dari sepak bola internasional bersama timnas Portugal setelah 23 tahun, yang selama itu ia meraih sejumlah gelar dan rekor individu di level internasional.

Keputusan sang Don untuk pensiun datang menyusul krisis perselisihannya dengan pelatihnya, Jorge Jesus, ketika pemain tersebut meninggalkan kamp timnas di Kopenhagen tanpa izin, lalu dijatuhi hukuman larangan bermain selama satu bulan.

Di sisi lain, Mourinho mengomentari keputusan Cristiano Ronaldo, dengan menegaskan rasa hormatnya terhadap keinginan sang bintang Portugal, tetapi ia menyatakan harapannya agar akhir kariernya sebagai pemain berbeda dari momen perpisahannya dengan timnas.

Mourinho berbicara tentang pensiunnya Ronaldo dalam konferensi pers, hari ini Jumat, sebelum pertandingan Real Madrid melawan Valencia, besok Sabtu, dalam kompetisi Liga Spanyol.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Keputusannya harus dihormati, dan saya menghormatinya. Namun ia belum mengakhiri karier sepak bolanya, dan siapa pun yang mengenalnya tahu bahwa ia masih memiliki target-target yang ingin diraihnya dalam kariernya."

Ia menambahkan: "Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah agar momen pensiunnya sebagai pemain berbeda dari perpisahannya kemarin."

Mengenai kemungkinan melihat Ronaldo sebagai pelatih di masa depan, Mourinho menjawab: "Saya tidak tahu harus berkata apa. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu."