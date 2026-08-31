Jose Mourinho memicu kontroversi dalam konferensi pers usai kemenangan besar Real Madrid atas Malaga 4-0, setelah ia berbicara tentang situasi bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang belum mengamankan tempat di susunan pemain utama sejak awal musim, sebelum ia mengalihkan pembicaraan ke sikap sinis terkait nilai finansial transfer tersebut.

Mourinho berkata, menanggapi pertanyaan tentang Diomande yang terus duduk di bangku cadangan: "Ia harus menjalani segalanya selangkah demi selangkah. Ia sudah bermain 20 atau 15 atau 30 menit dalam tiga pertandingan. Ia pekerja keras dan rendah hati, ingin belajar dan berkembang, mendengarkan saya dan rekan-rekannya. Ia pasti akan membaik."

Pelatih asal Portugal itu beralih membicarakan nilai kontrak dengan sang pemain, sambil bertanya-tanya: "Seratus sekian? 120 atau 130, saya tidak tahu berapa yang kami bayar?", sebelum ia mengulangi pertanyaan itu dua kali kepada petugas media yang duduk di sampingnya, di tengah tawa para hadirin.

Sikap sinis Mourinho tidak berhenti sebatas konferensi pers, karena ia kembali setelah meninggalkan ruangan untuk bercanda dengan para wartawan, dan bertanya lagi kepada mereka: "Jadi, berapa akhirnya yang kami bayar? Berapa jumlahnya?", lalu salah seorang wartawan menjawab sambil tertawa: "130, pasti."

Terlepas dari candaan itu, Mourinho menegaskan bahwa duduknya Diomande di bangku cadangan tidak mencerminkan menurunnya kepercayaannya terhadap bek asal Pantai Gading tersebut, sambil menjelaskan bahwa ia tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan pertama, dan mendapatkan menit bermain yang bervariasi antara 15 hingga 30 menit.

Pelatih asal Portugal itu memuji mentalitas sang pemain, menegaskan bahwa ia "pekerja keras dan rendah hati" serta ingin belajar dan berkembang, juga mendengarkan arahan tim pelatih dan rekan-rekannya, hal yang membuat Mourinho yakin akan kemampuannya untuk membaik seiring bertambahnya menit bermain yang ia dapatkan.