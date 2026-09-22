Aktor komedi Carlos Latre mencuri perhatian penonton program "El Hormiguero", setelah memerankan sosok Jose Mourinho dalam sebuah parodi jenaka, hanya beberapa jam usai konferensi pers kontroversial yang digelar pelatih asal Portugal itu menyusul kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam derbi ibu kota.

Program tersebut sebelumnya mengumumkan kemunculan Latre dengan karakter ini, seraya berkata: "Hari ini kita punya sosok kembaran Mourinho, Carlos Latre," sebelum sang komedian tampil dalam wujud pelatih Portugal tersebut, dan kembali menyajikan sejumlah sikap dan pernyataannya dengan gaya jenaka.

Selama segmen tersebut, Latre menyindir ucapan Mourinho tentang keputusan-keputusan wasit dalam laga derbi, dengan menampilkan gambar-gambar pelanggaran yang, dalam konteks parodi komedi itu, dianggap layak diganjar kartu merah bagi para pemain Atletico Madrid, sebelum ia melanjutkan aktingnya dengan mengeluarkan kartu merah saat sedang berbicara.

Latre juga menyinggung kasus Jose Maria Enriquez Negreira, dengan menyuguhkan versi jenaka dan berlebihan dari sikap-sikap Mourinho yang telah dikenal terhadap Barcelona.

Sang komedian juga mengulang kembali insiden terkenal Mourinho dengan Tito Vilanova pada 2011, ketika ia memerankan kejadian itu dengan cara komedis bersama salah satu anggota program, sebelum menutup segmen dengan sederet lelucon yang terinspirasi dari gaya pelatih Portugal yang kontroversial dalam menyikapi berbagai peristiwa.

Kemunculan Latre datang sekitar 24 jam setelah konferensi pers yang digelar Mourinho usai derbi Madrid, sehingga mengubah pernyataan dan sikap pelatih Portugal itu selama pertandingan menjadi bahan sindiran di layar "El Hormiguero".