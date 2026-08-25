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imago-sport-1081976131.jpgAlberto Gardin

Diterjemahkan oleh

Video: Mourinho ancam seorang jurnalis di depan semua orang, "Aku akan mengejarmu"

J. Mourinho
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
LaLiga
Portugal
Spanyol

Pemain asal Portugal menyulut konferensi pers dengan komentar sarkastis

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, memberikan sentuhan jenaka pada konferensi pers menjelang laga melawan Real Sociedad, yang dijadwalkan berlangsung besok Rabu malam di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga tunda dari pekan pertama Liga Spanyol.

Mourinho sempat menyinggung soal komunikasinya dengan salah satu jurnalis selama konferensi tersebut, sebelum ia kembali mengangkat topik itu di tengah tawa para hadirin.

Mourinho berkata, sambil mengarahkan ucapannya kepada seorang jurnalis dari radio «Cope»: «Kamu punya banyak sumber, dan kamu mengatakan hal-hal yang baik, tetapi jika kamu berbicara buruk tentangku, berhati-hatilah; aku akan mengejarmu».

Pernyataan pelatih asal Portugal itu muncul dalam suasana yang penuh keceriaan, menjelang laga yang dinantikan melawan Real Sociedad, di mana Real Madrid berupaya melanjutkan awal musim yang kuat di Liga Spanyol dan meraih kemenangan baru di hadapan para pendukungnya.

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LaLiga
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Real Madrid
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Real Sociedad
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Laga ini memiliki arti penting bagi Los Blancos, yang berupaya meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah menang sulit atas Espanyol dengan skor 2-1 pada pekan pembuka, serta melanjutkan awal musim yang kuat di bawah asuhan Mourinho.

Real Madrid berharap dapat memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan penonton untuk memetik tiga poin baru dan memperkuat posisinya di klasemen, di tengah persaingan dini dengan Barcelona, yang mengawali perjalanannya dengan kemenangan besar atas Elche dengan skor 5-0.

Laga Real Madrid melawan Real Sociedad ditunda dari pekan pertama, akibat keikutsertaan sejumlah pemain Los Blancos pada babak-babak akhir Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya ditetapkan jadwal baru untuk pertandingan tersebut.

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