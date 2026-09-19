Barcelona meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Sevilla (3-1) dalam pertandingan yang digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, dalam laga pekan ketujuh Liga Spanyol, sehingga tim Catalan itu terus memuncaki klasemen La Liga dan mempertahankan catatan tanpa kekalahan.

Barcelona memasuki pertandingan dengan moral tinggi setelah meraih poin sempurna dalam enam laga pertama mereka, tetapi mereka menghadapi ujian berat melawan Sevilla yang tampil sangat agresif sepanjang babak pertama, dan berhasil menekan para pemain Hansi Flick serta menghalangi mereka menerapkan gaya bermain yang biasa mereka andalkan.

Tuan rumah lebih dulu mencetak gol pada menit ke-18 melalui Youssef En-Nesyri, setelah Sevilla memanfaatkan perebutan bola di area depan, namun keunggulan tim Andalusia itu tidak bertahan lama, di mana Raphinha menyamakan kedudukan hanya 3 menit berselang, memanfaatkan umpan indah dari Andreas Christensen, sehingga babak pertama berakhir imbang 1-1.

Gambaran pertandingan berubah total setelah turun minum, di mana Barcelona tampil lebih menguasai dan berbahaya, dan Raphinha berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-51, setelah Lamine Yamal menciptakan gol tersebut dengan umpan istimewa, memberikan timnya keunggulan untuk pertama kalinya dalam pertandingan.

Raphinha melengkapi penampilan gemilangnya pada menit ke-69, setelah Yamal kembali menciptakan gol baru bagi kapten Barcelona itu, yang menyelesaikan bola dengan brilian melewati kiper Sevilla, mencetak hat-trick sekaligus memastikan kemenangan timnya dengan skor tiga gol tanpa balas satu gol.

Raphinha menambah koleksinya menjadi 12 gol di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol, sementara Lamine Yamal mencapai 4 assist di kompetisi ini, sehingga duet itu terus mencatatkan angka mencolok bersama Barcelona musim ini.

Sepanjang babak kedua, Barcelona menerapkan dominasi yang lebih besar, memanfaatkan menurunnya tekanan Sevilla, dan menguasai bola sebesar 77%, sementara tuan rumah hanya mampu melepaskan dua tembakan, sehingga tim Catalan itu memastikan kemenangan dan mempertahankan posisi puncak sebelum jeda internasional.