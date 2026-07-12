Norwegia hanya berjarak satu umpan saja dari lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, sebelum peluang yang mungkin akan terus menghantui mereka selama bertahun-tahun itu sirna, dalam sebuah momen yang oleh banyak orang dianggap sebagai titik balik sesungguhnya saat menghadapi Inggris.

Timnas Inggris menang 2-1 atas Norwegia setelah tim tuan rumah sempat unggul satu gol, sementara mereka membuang peluang lain pada saat di mana Alexander Sørloth seharusnya bisa mengorbankan diri.

Tim Norwegia sempat unggul di akhir babak pertama berkat gol indah yang dicetak oleh Andreas Skjeldrup, sebelum terus menekan untuk mencari gol kedua.

Pada menit ke-44, Alexander Sørloth melancarkan serangan balik, sementara Erling Haaland berada dalam posisi sangat bebas di sisi kiri dan menunggu umpan yang bisa membuatnya berhadapan langsung dengan gawang.

Namun, penyerang Atlético Madrid itu memilih mempertahankan bola untuk mencetak gol sendiri, sebelum pertahanan Inggris menutup ruang di depannya dan berakhir dengan tendangan yang meleset. Tiga menit kemudian, Jude Bellingham berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Surat kabar Swiss, "Blikk", mengomentari, “Meskipun para pendukung Norwegia tidak menyalahkan Sorloth atas tersingkirnya tim, banyak yang berpendapat bahwa satu umpan saja sudah cukup untuk memberi Haaland peluang yang hampir pasti untuk mencetak gol, yang akan memberi Norwegia keunggulan dua gol dan membuat Inggris lebih sulit untuk bangkit kembali dalam pertandingan ini”.

Sebaliknya, Jude Bellingham justru berhasil memastikan kemenangan timnas Inggris di awal babak perpanjangan waktu pertama, dan mengantarkan timnya lolos ke babak selanjutnya dengan gol keduanya.

Inggris kini bersiap menghadapi Argentina di babak semifinal pada Rabu mendatang.

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