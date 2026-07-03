Video... Momen pelarian pelatih yang mendapat ancaman pembunuhan setelah tersingkir dari Piala Dunia

Rekaman pertama memperlihatkan Hong Myung-bo yang menyamarkan diri dengan topi dan masker di Bandara Internasional Incheon, sebelum ia meninggalkan Korea Selatan menuju Amerika Serikat, hanya 48 jam setelah kembali ke Seoul di tengah sambutan yang tidak ramah.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa pelatih yang mengundurkan diri itu terlihat pada hari Kamis sedang bersiap naik pesawat menuju Los Angeles, untuk melarikan diri dari ancaman pembunuhan yang menghantuinya sejak tim nasional tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Hong Myung-bo tampak tertekan saat menghadapi media sebelum keberangkatannya, sambil berusaha menyembunyikan wajahnya, setelah ia menjadi sasaran utama kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pelatih tersebut telah kembali ke negaranya pada dini hari Selasa bersama rombongan tim nasional, dan disambut dengan teriakan permusuhan melalui pengeras suara: “Keluar, Hong Myung-bo! … Pergi ke neraka.”

Poster-poster yang berisi ujaran kebencian terhadapnya bertebaran di Seoul, sementara beberapa toko melarangnya masuk, menurut laporan media.

"Marca" menegaskan bahwa mantan kapten Korea Selatan, salah satu pemain terkemuka dalam sejarah negara itu, meninggalkan negara tersebut "karena alasan keamanan" setelah menerima ancaman pembunuhan pasca-eliminasi.

Sebelum keberangkatannya, Hong Myung-bo membantah rumor mengenai perselisihan internal atau penangguhan pemain Jens Kastrup, dan hanya mengatakan: “Saya punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi kisah ini akan terungkap suatu hari nanti.”

Timnas Korea Selatan memulai perjalanannya di Meksiko dengan kemenangan 2-1 atas Ceko, sebelum kalah 1-0 dari Meksiko dan Afrika Selatan, sehingga tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup.

Ini adalah masa jabatan kedua Hong sebagai pelatih tim nasional yang berakhir dengan tersingkirnya tim secara dini, seperti yang terjadi pada Piala Dunia 2014, yang mendorongnya untuk menanggung “tanggung jawab penuh” dan mengajukan pengunduran diri pada Minggu lalu.

Krisis ini meningkat ke tingkat politik setelah Presiden Lee Jae-myung menyebut tersingkirnya tim tersebut sebagai “mengejutkan”, dan meminta Kementerian Olahraga untuk menyelidiki sang legenda nasional yang telah tampil dalam 136 pertandingan internasional dan peraih Bola Perunggu di Piala Dunia 2002.

Presiden mengatakan: “Kami akan segera melaksanakan reformasi dalam pengelolaan olahraga untuk memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi.”