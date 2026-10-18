Fermin Lopez, pemain Barcelona, mencuri perhatian dengan aksi penuh kemanusiaan usai kemenangan besar atas Real Betis dengan skor 5-2.

Barcelona meraih kemenangan kesembilan secara beruntun di LaLiga, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion La Cartuja, Sabtu, di mana Lamine Yamal menjadi bintang paling menonjol, sementara Fermin Lopez terus menampilkan performa istimewanya hingga menjadi salah satu elemen berpengaruh dalam kemenangan tim Catalan tersebut.





Permintaan sang nenek menentukan segalanya

Pertandingan ini memiliki makna khusus bagi Fermin, setelah sejumlah besar anggota keluarganya yang tinggal di provinsi Huelva datang ke Sevilla untuk mendukungnya dari tribune, sesuatu yang biasa mereka lakukan setiap kali ia bermain di Andalusia.

Kamera jaringan DAZN menangkap momen keluarga pemain tersebut di tribune Stadion La Cartuja, sebelum ia menghampiri mereka di akhir laga untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka sepanjang pertandingan. Saat berbicara dengan mereka, sang nenek menarik perhatiannya kepada seorang anak perempuan yang membawa spanduk berisi permintaan untuk mendapatkan jerseynya, dan berkata kepadanya: "Nak, lihat anak perempuan itu, dia datang dari Huelva. Berikan dia jersey."

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Fermin tidak ragu memenuhi permintaan neneknya, dan memberikan jerseynya kepada anak perempuan itu, sebuah aksi yang membuatnya sangat bahagia.

Di sisi lain, anak perempuan tersebut mengungkapkan kebahagiaannya mendapatkan jersey itu, dan mengungkapkan bahwa Fermin Lopez adalah pemain favoritnya saat ini.

Gelandang asal Spanyol itu sedang menjalani periode yang bagus, setelah melewati musim panas yang sulit ketika ia mengalami cedera pada metatarsal kaki kanan yang membuatnya kehilangan kesempatan membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026.

Fermin telah tampil dalam 8 pertandingan LaLiga musim ini, 6 di antaranya sebagai pemain inti, serta mencetak 4 gol dan menyumbang 3 assist, sehingga terus menegaskan pentingnya dirinya dalam skema pelatih Hansi Flick.