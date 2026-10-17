Laga antara Everton dan Chelsea menyajikan pemandangan yang mengkhawatirkan, Sabtu ini, setelah kiper Chelsea asal Argentina, Emiliano Martinez, mengalami cedera serius akibat benturan keras dalam pertandingan yang digelar di Hill Dickinson Stadium, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Menurut jaringan "Sky Sports", insiden itu terjadi pada menit ke-66, ketika Martinez berbenturan keras dengan pemain Everton, Branthwaite, saat eksekusi tendangan bebas, hingga kedua pemain terjatuh ke tanah di tengah suasana kekhawatiran di dalam stadion.

Branthwaite mampu bangkit dengan cepat, sementara kondisi Martinez tampak lebih serius setelah sejumlah anggota tim medis mengerumuninya untuk memberikan pertolongan yang diperlukan, di tengah jeda panjang pertandingan.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa kiper asal Argentina itu tetap tak bergerak di atas lapangan, sementara tim medis terus memeriksanya dengan saksama, dengan tandu yang telah disiapkan untuk mengantisipasi pemindahannya ke luar lapangan. Tayangan ulang televisi atas benturan itu tidak ditampilkan, di tengah berlanjutnya suasana menanti dan kekhawatiran soal kondisi kiper tersebut.

Memasuki menit ke-70, Mike Penders, kiper pengganti berusia 21 tahun, mulai bersiap untuk tampil, sementara penanganan medis terhadap Martinez masih berlanjut di tengah pemandangan yang memicu kekhawatiran di antara para penonton yang hadir.

Pada menit ke-73, Martinez dibawa keluar lapangan dengan tandu, sebelum Chelsea melakukan pergantian darurat pada menit ke-74 dengan memasukkan Penders sebagai penggantinya.

Meski suasana sulit menyertai keluarnya Martinez, momen tersebut membawa peristiwa historis bagi kiper muda itu, karena ia mencatatkan penampilan pertamanya di Liga Primer Inggris pada usia 21 tahun dan 78 hari, sehingga menjadi kiper termuda yang tampil bersama Chelsea di kompetisi tersebut, sesuai informasi yang dimuat dalam laporan liputan.

Hingga kini, sifat cedera Martinez maupun tingkat keseriusannya belum diketahui secara pasti, sembari menunggu rincian lebih lanjut mengenai kondisi kesehatannya.