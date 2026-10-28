Kompetisi Liga Super Mesir menyaksikan kejadian aneh, setelah seekor anjing menyebabkan salah satu pertandingan terhenti untuk beberapa saat.

Kejadian itu berlangsung dalam pertandingan yang mempertemukan Al Masry dan Al Bank Al Ahly, hari Rabu ini, di Stadion Internasional Kairo, pada pekan kedelapan kompetisi fase liga dalam turnamen tersebut.

Pada menit ke-84 pertandingan, terjadi kejadian lucu ketika seekor anjing masuk ke lapangan dan berkeliaran di dalamnya, di tengah perhatian para pemain dan penonton yang hadir di tribun terhadap momen tersebut.

Wasit Mahmoud Nagy yang memimpin pertandingan terpaksa menghentikannya hingga anjing itu keluar dari lapangan, agar pertandingan dapat dilanjutkan secara normal.

Perlu diingat bahwa fenomena anjing yang menyerbu masuk ke lapangan saat pertandingan berlangsung telah menjadi pemandangan yang lazim di sejumlah liga berbeda selama beberapa tahun terakhir.