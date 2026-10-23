Bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, menolak menerima penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan timnya melawan Al-Faisaly di Liga Roshn Saudi.

Al-Nassr menang atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat, di Stadion Kota Olahraga Al-Majmaah, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Pertandingan ini menyaksikan ketangguhan Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol kedua bagi Al-Nassr pada menit ke-49, setelah mengubah umpan silang yang dikirim oleh rekan senegaranya, Joao Felix, dari sepakan bebas menjadi gol dengan sundulan kepala.

Bintang Portugal itu juga mencetak gol lain setelah itu, dari umpan rekan setimnya asal Saudi, Abdullah Al-Hamdan, namun gol tersebut dianulir karena offside.

Karena penampilan tersebut, Ronaldo meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan, namun bintang Portugal itu menolak menerimanya, dan memutuskan untuk memberikannya kepada Abdullah Al-Hamdan atas penampilan gemilang yang ditampilkannya dalam pertandingan.

"Sang Don" mengajak penyerang Saudi itu setelah pertandingan berakhir, dan menyerahkan sendiri penghargaan pemain terbaik kepadanya, serta berfoto bersama sebagai kenang-kenangan, dalam momen yang mencuri perhatian para penggemar di media sosial.

Abdullah Al-Hamdan menampilkan performa kuat melawan Al-Faisaly, di mana ia mencetak gol pertama, menciptakan gol ketiga untuk pemain Brasil Angelo, serta menciptakan sebuah gol untuk Cristiano Ronaldo yang dianulir karena offside.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr melompat ke puncak klasemen Liga Saudi untuk sementara, setelah kemenangannya atas Al-Faisaly, setelah menambah koleksi poinnya menjadi 25 poin, sama dengan Al-Qadsiah yang sedang menjalani pertandingan sulit melawan Al-Hilal.