Video: Momen kemanusiaan yang luar biasa dari Bellingham bersama seorang jurnalis penyandang disabilitas

Bintang Inggris, Jude Bellingham, mencuri perhatian dengan tindakan luar biasa di luar lapangan, setelah pertandingan timnya melawan Republik Demokratik Kongo berakhir, Rabu kemarin.

Inggris berhasil lolos dari salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia kali ini, setelah meraih kemenangan dramatis atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1, pada babak 32 besar Piala Dunia.

Di zona campuran, gelandang Inggris itu berhenti sejenak ketika mendengar seorang jurnalis penyandang disabilitas menyebut nama Venezuela.

Tanpa ditanya apa pun mengenai pertandingan tersebut, Bellingham merasa perlu menyampaikan beberapa kata dukungan kepada rakyat Venezuela, yang terkena dampak gempa bumi baru-baru ini.

Ia berkata: “Banyak dukungan dan semangat untuk Venezuela, dan saya juga mengirimkan banyak kasih sayang dan cinta untuk kalian.”

Ungkapan solidaritas ini disambut dengan hangat oleh para jurnalis yang hadir.







