Mimpi telah tiba di tahap terakhirnya. Bintang asal Spanyol, Rodri, saat ini berada di dalam kompleks latihan Joan Gamper untuk menjalani pemeriksaan medis rutin, sebagai langkah terakhir sebelum pengumuman resmi kepindahannya ke klub Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", gelandang tersebut tiba di fasilitas klub pagi ini, di tengah sambutan meriah dari puluhan suporter yang berkumpul di depan gerbang kompleks latihan sejak dini hari, dan meneriakkan namanya lama sebagai bentuk penyambutan sebelum ia masuk untuk menjalani pemeriksaan.

Rodri sendiri telah mendarat di Barcelona pada Senin malam kemarin, datang dari kota Manchester dengan pesawat pribadi yang mendarat di Bandara El Prat. Begitu tiba, pemain kelahiran Madrid itu berhenti sejenak untuk berbicara dengan media yang telah menantinya, dan ia tak menyembunyikan antusiasmenya terhadap proyek baru ini, seraya berkata: "Bermain untuk Barcelona adalah mimpi, kami berupaya memenangi Liga Champions Eropa, dan meraih semua yang akan datang."

Pemain tersebut dijadwalkan menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan fisik yang cermat untuk memastikan kesiapannya secara penuh, sebelum beralih ke kantor untuk menyelesaikan prosedur resmi dan penandatanganan kontrak.

Menurut sumber dari klub, Rodri akan menandatangani kontrak yang berlaku untuk empat musim ke depan, dan ia akan diperkenalkan secara resmi kepada media dan suporter hari Selasa ini tepat pukul satu siang waktu setempat.

Dengan langkah ini, Barcelona merampungkan transfer paling menonjol di bursa musim panas sejauh ini. Klub mencapai kesepakatan akhir dengan Manchester City yang menyatakan kepindahan pemain tersebut dengan nilai tetap 60 juta euro, ditambah 11 juta euro sebagai variabel dan tambahan.

Rodri akan mengenakan jersey nomor 16, nomor yang sama yang menyertainya sepanjang sebagian besar karier sepak bolanya dan menjadi ciri khasnya.