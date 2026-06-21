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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Momen bersejarah di Piala Dunia... Cape Verde mengejutkan Uruguay dengan gol yang tak terlupakan

Uruguay vs Cape Verde
Uruguay
Cape Verde
World Cup
K. Lenini
Uruguay
Tanjung Verde
AS

Tim nasional Afrika ikut serta untuk pertama kalinya di Piala Dunia

Tim nasional Cape Verde mencetak gol pertamanya di putaran final Piala Dunia, setelah berhasil menjebol gawang Uruguay dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari ini, pada pertandingan kedua Grup 8.

Timnas Cape Verde berpartisipasi di putaran final untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dan berhasil meraih hasil imbang tanpa gol melawan Spanyol pada putaran pertama, di mana Uruguay juga bermain imbang dengan Arab Saudi dengan skor 1-1.

Pada menit ke-21 pertandingan antara Cape Verde dan Uruguay, terjadi peristiwa bersejarah bagi tim asal benua Afrika tersebut, setelah Kevin Linene mencetak gol pertamanya dalam sejarah partisipasi Cape Verde di Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa grup ini juga terdiri dari tim nasional Spanyol dan Arab Saudi, dan pertandingan mereka malam ini berakhir dengan kemenangan Spanyol dengan skor 4-0.


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