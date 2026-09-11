Menit-menit akhir derby Wilayah Timur yang gila antara Al-Qadsiah dan Al-Ettifaq diwarnai momen perwasitan yang aneh, memicu kontroversi dan menambah keseruan pada laga yang sebenarnya sudah tak butuh tambahan apa pun, setelah nyaris menyebabkan seorang pemain diusir karena kesalahan.

Pada menit ke-83 saat skor menunjukkan keunggulan Al-Qadsiah 3-2, ketegangan memuncak di antara para pemain kedua tim, dan Jose Maria Sanchez yang memimpin laga tampak berada dalam kebingungan yang jelas.

Wasit asal Spanyol itu mengacungkan kartu kuning ke arah Radhi Mishal Al-Otaibi, sebelum dengan cepat menariknya kembali di tengah protes dari para pemain Al-Ettifaq.

Rekaman siaran televisi dari lapangan mengungkap dialog lucu antara wasit dan para pemain, di mana sang wasit berkata: "Katanya ada kesalahan kartu.. saya minta maaf".

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Salah seorang pemain berusaha menjelaskan kesalahan itu kepadanya sambil berkata, "Pemain ini bukan saya.. ada yang mirip dengan saya!", lalu wasit Spanyol itu membalas dengan isyarat yang jelas "saya minta maaf" sebagai tanda pengakuannya atas kesalahan dan upayanya memperbaiki situasi di tengah kondisi tercengang dan tawa di antara para pemain.

Meski ada kesalahan: derby yang gila

Meski kekeliruan perwasitan ini pada akhirnya tidak memengaruhi jalannya pertandingan, insiden itu tetap mencuri perhatian dari skenario gila yang menyaksikan enam gol.

Al-Qadsiah sempat unggul dua gol melalui Julian Quinones dan Mateo Retegui, sebelum Al-Ettifaq bangkit lewat Bersant Celina dan Alvaro Medran, kemudian Al-Qadsiah kembali unggul melalui Mohammed Hamad Al-Qahtani pada menit ke-81, sebelum Jordan Larsson mencuri gol penyama kedudukan yang mematikan bagi Al-Ettifaq (85), sehingga pertandingan berakhir 3-3.

Momen tersebut menegaskan besarnya tekanan yang dialami tim perwasitan dalam pertandingan yang diwarnai 5 kartu kuning dan benturan-benturan keras, dan nyaris berubah menjadi skandal dengan pengusiran pemain yang tidak melakukan pelanggaran, seandainya tidak ada campur tangan rekan-rekannya dan wasit yang memperbaiki kesalahannya di saat-saat terakhir.

Dengan hasil ini, Al-Qadsiah menyia-nyiakan peluang menduduki puncak klasemen Liga Roshn, setelah menambah koleksi poinnya menjadi 16 poin di posisi kedua di bawah Al-Ittihad yang memuncaki klasemen dengan 17 poin, sementara Al-Ettifaq menambah koleksi poinnya menjadi 11 poin di posisi ketujuh.