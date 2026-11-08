Bintang Mesir Mohamed Salah melanjutkan penampilan impresifnya bersama Trabzonspor, setelah membawa timnya meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Alanyaspor dengan skor dua gol tanpa balas, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam ini di Stadion Gine Park, dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Turki.

Salah melanjutkan performa gemilangnya yang mencolok sepanjang musim ini, setelah berhasil mencetak gol kedua bagi timnya, menegaskan nilai ofensifnya dan memberikan Trabzonspor tiga poin penting dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Turki.

Trabzonspor memulai pertandingan dengan konsentrasi ofensif yang jelas, dan berhasil menerjemahkan keunggulannya lebih awal menjadi gol pembuka, setelah Wagner Pina mampu menjebol gawang pada menit ke-17, menempatkan tim tamu dalam keunggulan.

Trabzonspor tidak mengendur setelah gol pertama, melainkan melanjutkan tekanan ke pertahanan tuan rumah, hingga tiba giliran Mohamed Salah yang memanfaatkan umpan matang dari rekannya Paul Onuachu, untuk menambah gol kedua pada menit ke-34.

Dengan kemenangan ini, Trabzonspor menambah pundi-pundi poinnya menjadi 25 poin, naik ke peringkat kedua dalam klasemen Liga Turki, memperkecil jarak dengan Galatasaray yang memuncaki klasemen menjadi 3 poin, setelah tim tersebut mencapai 28 poin. Sebaliknya, perolehan poin Alanyaspor terhenti di angka 12 poin, sehingga tertahan di peringkat ke-13 dalam klasemen.

Mohamed Salah melanjutkan rekor luar biasanya

Gol Mohamed Salah ke gawang Alanyaspor bukan sekadar tambahan baru bagi koleksi golnya, melainkan datang untuk memperkuat rekor luar biasanya sepanjang musim ini, setelah mencapai kontribusi gol ke-16 dalam 16 pertandingan yang dijalaninya di berbagai kompetisi.

Bintang Mesir berusia 34 tahun itu berhasil mencetak 11 gol, di samping memberikan 5 umpan matang, melanjutkan penegasan pengaruh besarnya dalam perjalanan Trabzonspor musim ini.

Di level Liga Turki, Salah menambah koleksinya menjadi 9 gol, menyamai catatan pemain Nigeria Victor Osimhen, penyerang Galatasaray, dalam daftar top skor kompetisi. Geoffrey Orban, penyerang Amedspor, memuncaki daftar top skor dengan koleksi 10 gol, hanya berselisih satu gol dari duo Mohamed Salah dan Victor Osimhen.