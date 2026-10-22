Dari tertuduh menjadi pahlawan dalam hitungan menit. Begitulah kisah Mohamed Salah menghadapi klub Skotlandia, Hearts, setelah ia melakukan kesalahan konyol yang membuat timnya kehilangan tendangan penalti, sebelum ia sendiri kembali untuk meluruskan keadaan dan membawa Trabzonspor unggul.

Suporter Trabzonspor menyaksikan skenario dramatis yang dibintangi oleh bintang Mesir Mohamed Salah, selama laga timnya menghadapi klub Skotlandia Hearts, dalam rangkaian pertandingan babak liga Liga Konferensi Eropa.

Kesalahan konyol membatalkan penalti

Kisah ini bermula ketika bek Hearts melakukan kecerobohan yang jelas dengan menyentuh bola menggunakan tangannya di dalam kotak penalti, sehingga wasit menunjuk titik penalti yang layak bagi Trabzonspor pada menit ke-25.

Namun kegembiraan para pemain Turki itu tak bertahan lama, sebab setelah peninjauan melalui teknologi video asisten "VAR", terlihat bahwa Mohamed Salah berada dalam posisi offside saat bola dimainkan, akibat kesalahan penempatan posisi yang konyol dan membuat timnya harus kehilangan tendangan penalti itu, meski handball tersebut terlihat jelas.









Salah memperbaiki apa yang ia rusak

Sang bintang Mesir tak membiarkan para suporternya larut dalam kekecewaan terlalu lama; pada menit ke-31, Trabzonspor mendapatkan tendangan penalti kedua setelah salah satu pemainnya dijatuhkan secara jelas di dalam kotak.

Dan kali ini, Salah sendiri yang maju untuk mengeksekusinya dengan penuh keyakinan, menendang bola dengan sukses ke sisi kanan kiper Hearts, untuk memperbaiki kesalahan konyolnya dan memberikan timnya gol keunggulan yang layak, mengubah kemarahan suporter menjadi sorak-sorai atas namanya.



