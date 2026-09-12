Pemain Aljazair Mohamed Belloumi mencetak dua gol beruntun untuk membawa Hull City unggul (2-1) atas tuan rumah Chelsea, hari Sabtu ini di Stadion Stamford Bridge, dalam ajang Liga Primer Inggris.

Chelsea unggul lebih dulu melalui Morgan Rogers pada menit ke-7, sebelum Belloumi memanfaatkan kesalahan pertahanan untuk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-28.





Baca juga

Yamal mendekati rekor bersejarah Mbappe di Liga Champions Eropa, Haaland di posisi ketiga

Kartu hitam muncul untuk pertama kalinya di Eropa: apa perannya?

Bintang Aljazair berusia 24 tahun itu kembali hanya 6 menit berselang untuk mencetak gol keduanya dan memberi Hull City keunggulan atas Chelsea, lewat tembakan keras yang membentur salah satu pemain Chelsea sebelum bersarang di gawang.

Belloumi bermain bersama Hull City sejak kepindahannya dari klub Portugal Farense pada Agustus 2024, dan ia merupakan putra bintang Aljazair terdahulu Lakhdar Belloumi.

Belloumi tampil menawan di awal kebersamaannya dengan Hull City di Premier League musim ini, dan nyaris mencetak gol saat menghadapi Aston Villa pada pekan lalu, setelah melepaskan tembakan indah yang memantul dari mistar gawang, dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol.

Surat kabar Inggris "The Guardian" sebelumnya memuji penampilannya di awal musim, dengan menyoroti ketajaman dan kemampuannya membuat perbedaan.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".