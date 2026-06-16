Video: "Mirip Puyol".. Omar Al-Soma memilih bek terbaik di Liga Saudi

Pemain asal Suriah, Omar Al-Soma, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Saudi, memilih bek terbaik di kompetisi tersebut selama musim lalu 2025-2026.

Dalam pernyataannya kepada saluran "Thamaniya", Al-Soma mengatakan, "Ada banyak bek yang luar biasa pada musim lalu, tetapi saya mengagumi (Roger) Ibáñez, dan bagi saya dia adalah bek terbaik di Liga Saudi."

Dia menambahkan: “Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan saya dengan Al-Ahli, tetapi Ibáñez adalah bek yang tangguh, dan Al-Ahli beruntung memilikinya; dia menjadi andalan tim bersama (Merih) Demiral dan Ryan (Hamed).”

Dia melanjutkan: “Saya menonton banyak pertandingan Al-Ahli, dan Ibáñez menonjol karena dia bukan tipe pemain yang hanya fokus pada bola, tetapi juga memperhatikan penyerang di sekitarnya, serta seberapa besar peluang mereka memanfaatkan ruang-ruang kosong di sekitarnya.”

Dia menyimpulkan: “Saya yakin (Carles) Puyol bermain dengan gaya ini saat di Barcelona dan tim nasional Spanyol, karena merupakan kesalahan jika hanya fokus pada bola dan mengabaikan para penyerang serta ruang kosong di belakang.”

Perlu dicatat bahwa Omar Al-Soma adalah salah satu legenda terkemuka dalam sejarah Al-Ahli, di mana ia bermain untuk tim tersebut antara tahun 2014 dan 2022, serta merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Saudi, dengan selisih 5 gol di atas pemain asal Maroko, Abdelrazak Hamdallah.