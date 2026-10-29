Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, meyakini bahwa timnas Mesir menempati peringkat kelima dalam daftar timnas terbaik Afrika saat ini.

Meskipun timnas Mesir menempati peringkat ketiga di Afrika dalam klasemen terbaru Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" (peringkat 25 dunia), Hadji menilai bahwa ada 4 timnas lain yang lebih baik darinya saat ini.

Timnas Maroko menempati puncak klasemen versi Hadji untuk 5 timnas terkuat Afrika saat ini, sementara ia mengesampingkan timnas-timnas besar lainnya seperti Aljazair dan Pantai Gading.

Hadji mengatakan, dalam wawancaranya bersama Kooora, "Maroko di peringkat pertama, lalu Senegal, Mali, Kongo DR, dan Mesir secara berurutan".

Ketika ditanya tentang alasannya menempatkan timnas Mesir di peringkat kelima, bintang Maroko tersebut menjawab dengan mengatakan, "Rata-rata usia pemain timnas Mesir saat ini berkisar antara 30 dan 33 tahun, sehingga sulit untuk menempatkannya di peringkat yang lebih tinggi".

Ia menjelaskan, "Timnas Mesir adalah yang terbaik di Afrika selama bertahun-tahun, dan Liga Mesir adalah yang terkuat di Benua Hitam, serta menampilkan para pemain lokal terbaik".

Hadji menyamakan timnas Mesir dengan timnas Jerman, dan menambahkan, "Kami selalu mengatakan bahwa Mesir adalah "Jermannya Afrika", karena kedisiplinan taktis dan kekuatan fisik yang dimiliki para pemain Mesir, tetapi meningkatnya rata-rata usia saat ini adalah yang mendorong saya pada penilaian ini".

Dalam konteks yang terkait, Hadji menegaskan bahwa timnas Mesir "mengalami ketidakadilan yang jelas menghadapi Argentina di Piala Dunia 2026, dan layak untuk melangkah jauh di turnamen tersebut".

Timnas Mesir mencapai babak 16 besar Piala Dunia terakhir untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, serta mencapai babak semifinal Piala Afrika 2025.

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