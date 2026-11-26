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Liga Europa menyuguhkan malam yang luar biasa pada Kamis malam ini dengan dua hasil mengejutkan. Milan bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menang dramatis 4-2 atas Olympiacos di Athena, sementara Viktoria Plzen menggilas tamunya, Benfica, 4-0. Hasil-hasil ini mengubah peta klasemen dan memanaskan persaingan memperebutkan tiket ke babak 16 besar.

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Milan cetak remontada bersejarah

Olympiacos menjamu Milan dalam laga sengit Liga Europa di tengah atmosfer suporter yang membara. Tuan rumah tampil penuh semangat dan memasuki pertandingan dengan satu tujuan: meraih kemenangan dan membahagiakan para pendukungnya.

Pertandingan berjalan sempurna bagi Olympiacos di awal laga. Gol pertama tercipta dengan cara yang aneh pada menit ke-31, ketika kiper Milan, Mike Maignan, mencetak gol bunuh diri. Gol itu membawa tuan rumah unggul dan membuat tribun bergemuruh penuh sukacita.

Olympiacos tidak butuh waktu lama untuk memperbesar keunggulan. Pada menit ke-49, di awal babak kedua, Jota Silva menambah gol kedua setelah menerima umpan Remo Freuler. Skor berubah menjadi 2-0, dan semua orang merasa pertandingan sudah usai serta Milan tengah menuju kekalahan telak.

Namun, dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, dan Milan tidak mengenal kata menyerah. Kebangkitan dimulai pada menit ke-56 saat Omari Hutchinson mencetak gol pertama bagi Rossoneri. Gol itu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dan mengembalikan harapan timnya.

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Hanya tujuh menit berselang, gol penyeimbang lahir lewat Alfadio Cissé setelah menerima umpan dari Hutchinson sendiri. Skor menjadi 2-2, jalannya pertandingan berbalik total, dan suasana tribun berubah dari sukacita menjadi hening dan tegang.

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Milan tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus melancarkan tekanan kuat hingga momen penentuan tiba pada menit ke-71, ketika Christian Pulisic, yang masuk menggantikan Gonçalo Ramos, mencetak gol ketiga. Gol tersebut membawa timnya unggul 3-2 dan melengkapi remontada bersejarah hanya dalam 15 menit.

Ketika semua orang mengira pertandingan telah berakhir dan hasilnya sudah pasti, Diego Moreira muncul untuk menulis babak terakhir cerita ini. Pada menit (90+5'), Moreira memanfaatkan bola krusial di dalam kotak penalti dan menyepaknya dengan penuh percaya diri ke gawang. Gol di penghujung laga itu membuat tribun bergemuruh dan membalikkan semua perhitungan.

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Dengan hasil tersebut, Olympiacos menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 10 poin dari tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Sementara itu, Milan berada di peringkat ke-21 dengan 6 poin dari dua kemenangan dan tiga kekalahan.

Empat gol menggemparkan ke gawang Benfica

Di laga lain pada pekan yang sama, Viktoria Plzen menjamu Benfica dan tuan rumah meraih kemenangan telak bersejarah dengan skor 4-0.

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Plzen memulai laga dengan agresif dan mendikte tempo sejak menit-menit awal. Gol pertama pun tercipta pada menit ke-30 lewat Patrik Hrošovský setelah menerima umpan Lukáš Červ. Stadion bergemuruh penuh sukacita, dan semua orang merasa sebuah malam istimewa tengah tercipta.

Tuan rumah tidak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-43, Prince Kwabena Adu menambah gol kedua setelah menerima umpan Christophe Kabongo. Gol itu menegaskan dominasi tuan rumah dan menempatkan Benfica dalam posisi sangat sulit menjelang akhir babak pertama.

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Sebelum Benfica sempat mengambil napas, pukulan telak datang pada menit ke-45 ketika Kabongo sendiri mencetak gol ketiga. Babak pertama pun berakhir dengan skor 3-0, disambut keterkejutan total para pemain dan pendukung Benfica.

Memasuki babak kedua, Plzen tidak mengendurkan serangan dan terus menampilkan permainan apik. Hanya satu menit kemudian, tepatnya pada menit ke-46, Kabongo kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat gol keempat setelah menerima umpan Hrošovský. Ia melengkapi dua golnya malam itu dan mengubah laga menjadi pesta gol di Plzen.

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Dengan hasil ini, Benfica kini berada di peringkat keempat dengan torehan poin yang sama, yakni 12 poin, sementara Viktoria Plzen menempati peringkat ke-19 dengan 6 poin.