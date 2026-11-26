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Liga Europa pada Kamis malam ini menyajikan malam yang luar biasa dengan dua hasil besar. Milan bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menang dramatis 4-2 atas Olympiacos di Athena, sementara Viktoria Plzen menggilas tamunya, Benfica, 4-0. Hasil-hasil ini mengubah peta klasemen dan memanaskan persaingan memperebutkan tiket ke babak 16 besar.

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Milan Cetak Remontada Bersejarah

Olympiacos menjamu Milan dalam laga sengit di ajang Liga Europa, di tengah atmosfer suporter yang membara dan semangat besar tuan rumah, yang memasuki pertandingan dengan satu tujuan: meraih kemenangan dan membahagiakan para pendukungnya.

Laga dimulai dengan sempurna bagi Olympiacos. Gol pertama tercipta dengan cara yang aneh pada menit ke-31, ketika kiper Milan, Mike Maignan, mencetak gol bunuh diri. Gol itu membawa tuan rumah unggul dan membuat tribune bergemuruh.

Olympiacos tidak perlu menunggu lama untuk memperbesar keunggulan. Pada menit ke-49, di awal babak kedua, Jota Silva menambah gol kedua setelah menerima umpan dari Remo Freuler. Skor menjadi 2-0, dan semua orang merasa laga sudah selesai serta Milan tengah menuju kekalahan telak.

Namun, sepak bola tidak mengenal kata mustahil, dan Milan tidak mengenal kata menyerah. Kebangkitan dimulai pada menit ke-56, saat Omari Hutchinson mencetak gol pertama Rossoneri untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dan mengembalikan harapan timnya.

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Hanya tujuh menit berselang, gol penyeimbang datang melalui Alfadio Sisse, setelah menerima umpan dari Hutchinson sendiri. Skor berubah menjadi 2-2, jalannya laga berbalik total, dan tribune berubah dari euforia menjadi hening dan tegang.

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Milan tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus menekan dengan kuat hingga momen penentuan tiba pada menit ke-71, ketika Christian Pulisic, yang masuk menggantikan Gonçalo Ramos, mencetak gol ketiga. Gol itu membawa timnya unggul 3-2 sekaligus melengkapi remontada bersejarah hanya dalam 15 menit.

Saat semua orang mengira pertandingan telah usai dan hasilnya sudah ditentukan, Diego Moreira muncul untuk menulis babak terakhir cerita ini. Pada menit 90+5, Moreira memanfaatkan bola krusial di dalam kotak penalti dan menyepaknya dengan penuh percaya diri ke gawang. Gol telat itu membuat tribune bergemuruh dan menjungkirbalikkan semua perhitungan.

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Dengan hasil tersebut, Olympiacos menempati peringkat kesembilan dengan 10 poin dari tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, sementara Milan berada di peringkat ke-20 dengan 6 poin dari dua kemenangan dan tiga kekalahan.

Empat Gol Menggemparkan ke Gawang Benfica

Di laga lain pada pekan yang sama, Viktoria Plzen menjamu Benfica dan tuan rumah meraih kemenangan telak bersejarah dengan skor 4-0.

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Plzen mengawali laga dengan agresif dan mendikte tempo sejak menit-menit awal, hingga gol pertama tercipta pada menit ke-30 lewat Patrik Hrošovský, setelah menerima umpan dari Lukáš Červ. Stadion pun bergemuruh, dan semua orang merasa sebuah malam istimewa sedang tercipta.

Tuan rumah tidak perlu menunggu lama untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-43, Prince Kwabena Adu menambah gol kedua setelah menerima umpan dari Christophe Kabongo, menegaskan dominasi tuan rumah dan menempatkan Benfica dalam posisi yang sangat sulit menjelang turun minum.

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Sebelum Benfica sempat bernapas, pukulan telak datang pada menit ke-45 ketika Kabongo sendiri mencetak gol ketiga. Babak pertama pun berakhir dengan skor 3-0, di tengah keterkejutan total para pemain dan suporter Benfica.

Memasuki babak kedua, Plzen tidak mengendurkan serangan dan terus menampilkan permainan apik. Hanya semenit kemudian, tepatnya pada menit ke-46, Kabongo kembali mencetak gol keempat setelah menerima umpan dari Hrošovský. Ia melengkapi dua golnya dan mengubah laga menjadi pesta gol di Plzen.

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Meski menelan hasil ini, Benfica kini berada di peringkat kelima dengan 12 poin, sementara Viktoria Plzen menempati peringkat ke-19 dengan 6 poin.