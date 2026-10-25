Milan mengirim pesan kuat kepada para rivalnya di Serie A, setelah pulang dari Stadion Friuli dengan kemenangan berharga atas tuan rumah Udinese dengan skor dua gol tanpa balas, Minggu malam, dalam pekan kedelapan kompetisi. Hasil ini membuat mereka terus mengejar tim-tim papan atas dan memperkuat posisinya dalam persaingan.

Milan hanya butuh enam menit untuk membuka keunggulan, setelah pemain Kroasia Luka Modric mengirim umpan akurat kepada rekannya asal Amerika Serikat Christian Pulisic, yang melaju membawa bola dan menembus pertahanan Udinese, sebelum menempatkannya ke dalam gawang, memberi Rossoneri keunggulan dini yang mengacaukan perhitungan tuan rumah.

Pada menit ke-65, Milan memperbesar keunggulannya lewat gol kedua yang dicetak oleh Omari Hutchinson, yang memanfaatkan bola muntah dari kiper Udinese, lalu melepaskan tembakan sukses yang menggetarkan jala, menegaskan keunggulan timnya dan mendekatkannya pada raihan tiga poin.

Dengan kemenangan ini, Milan menambah pundi-pundi poinnya menjadi 18, menempati peringkat keempat dalam klasemen Serie A, tertinggal dalam selisih gol dari Roma yang berada di peringkat ketiga, sementara poin Udinese tertahan di angka 4 di peringkat ketujuh belas.











