Video: Mewujudkan keinginan salah satu anggota keluarganya, aksi tak terduga Osimhen kepada Yamal

Usai laga Galatasaray melawan Barcelona, Selasa, bintang Nigeria Victor Osimhen yang menjadi penyerang klub Turki tersebut menarik perhatian setelah melakukan hal tak terduga terhadap Lamine Yamal.

Galatasaray kalah di hadapan pendukungnya sendiri dari Barcelona dengan skor 4-1, setelah sebelumnya sempat unggul lewat satu gol, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Setelah pertandingan berakhir, Osimhen menghampiri Yamal ketika keduanya berada di lorong menuju ruang ganti dan memintanya untuk berfoto bersama saudarinya.

Dalam video yang beredar dan mendapat respons luas di platform media sosial, yang dipublikasikan situs haberler asal Turki, Osimhen mendatangi Yamal, lalu menariknya dari lengan dan membawanya menuju saudarinya yang ingin berfoto kenang-kenangan dengan bintang Barcelona itu.

Situs tersebut menyebutkan bahwa Osimhen berperan sebagai fotografer, memegang ponsel saudarinya dan mengambil foto itu untuk mewujudkan keinginannya.

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