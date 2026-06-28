Video: Messi memecahkan rekor dengan tendangan bebas yang menakjubkan ke gawang Yordania

Lionel Messi, bintang Argentina, mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah mencetak gol ketiga bagi tim Tango melawan Yordania pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Gol "La Pulga" tersebut tercipta melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan gemilang pada menit ke-80 dalam laga melawan Yordania.

Menurut jaringan statistik "Opta", Lionel Messi kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak setidaknya satu gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut.

Jaringan tersebut juga menyebutkan bahwa Messi bergabung dengan daftar lima pemain yang mencetak dua tendangan bebas di Piala Dunia sejak edisi 1966, yaitu: Pelé, Rivelino, Teófilo Cubillas, Bernard Gigini, dan David Beckham.

Menurut situs “Mr. Sheet” yang mengkhususkan diri dalam statistik, Messi semakin memperkuat posisinya sebagai pemain dengan gol terbanyak di Piala Dunia dari luar kotak penalti (7 gol).

Dalam daftar ini, "La Pulga" mengungguli: Rivelino (5 gol), Lothar Matthäus (4 gol), Diego Forlán (4 gol), Bobby Charlton (3 gol), Garrincha (3 gol), dan Kylian Mbappé (3 gol).



